https://tr.sputniknews.com/20210811/bilim-insanlari-yakinda-yok-olacak-ulkeleri-siraladi-1047908615.html

Bilim insanları yakında yok olacak ülkeleri sıraladı

Bilim insanları yakında yok olacak ülkeleri sıraladı

Küresel ısınmanın 1.5 derece artmasının, Pasifik Okyanusu’ndaki bazı ada devletleri için faciaya dönüşeceği belirtildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:11+0300

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dünya

küresel ısınma

pasifik okyanusu

bilim insanları

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Bilim insanlarının sözlerine göre, Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkeleri uzun zamandır şiddetli deniz gelgitler, şiddetli siklonlar, uzun süren kuraklıklar ve yeraltı sularının tuzlanmasından muzdarip, bu da tarıma zarar veriyor. Ayrıca birçok ada, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kalma tehdidiyle karşı karşıya. Uzmanların görüşüne göre bu afetler, gezegen ısındıkça çok daha sık meydana gelecek.The Guardian’a konuşan Greenpeace Avustralya Pasifik yetkilisi Dr. Nikola Casule, “Muhtemelen Pasifik adaları, küresel ısınmadan diğerlere göre daha fazla etkilenecek. Deniz seviyesinin yükselmesini gözlemlemeye devam edeceğiz Bu, Kiribati, Vanuatu ve Solomon Adaları gibi yerleri yaşanmaz hale getirecek” ifadesini kullandı.Daha önce BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporunda, Dünya’nın 2030'da 1.5-2 derecelik kritik sıcaklık eşiğini aşacağı kaydedildi. Bilim adamları bu sürecin tüm dünyayı etkileyeceğini ve istikrarsız hale getireceğini, sağanak yağmur ve sellerin, kuraklık ve deniz seviyesi yükselmesinin çok daha sık meydana geleceğini belirttiler. Uzmanlar, hava sıcaklığını önümüzdeki 20-30 yıl içinde istikrara kavuşturmak için tüm ülkeleri atmosfere sera gazı emisyonlarını azaltmaya çağırdı. Aksi takdirde insanoğlu, tarıma ve sağlığa ciddi zararlar verecek olan küresel ısınmayı engelleyemeyecek.

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küresel ısınma, pasifik okyanusu, bilim insanları