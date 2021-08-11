https://tr.sputniknews.com/20210811/bm-afganistanda-catismalar-nedeniyle-bu-yilin-basindan-beri-yaklasik-390-bin-kisi-yerinden-edildi-1047947842.html

BM: Afganistan'da çatışmalar nedeniyle bu yılın başından beri yaklaşık 390 bin kişi yerinden edildi

BM: Afganistan'da çatışmalar nedeniyle bu yılın başından beri yaklaşık 390 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'da bu yılın başından bu yana çatışmalar nedeniyle yaklaşık 390 bin kişinin yerinden... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T21:05+0300

2021-08-11T21:05+0300

2021-08-11T21:05+0300

dünya

afganistan

taliban

zorla yerinden etme

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Afganistan'da çatışmalar yüzünden yerinden edilmelerin sayısında mayıs ayında büyük artış olduğuna dikkati çekti.Temmuz ayının başından beri yerinden edilen 5 bin 800 kişinin başkent Kabil'e kaçtığını söyleyen Dujarric, bu yılın başından bu yana ise yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 390 bine yaklaştığını ifade etti.ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20210810/taliban-suriyede-yedinci-vilayet-baskentini-ele-gecirdi-1047303388.html

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afganistan, taliban, zorla yerinden etme