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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210811/bodrumdaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1047909580.html
Bakan Pakdemirli: Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:43+0300
2021-08-11T00:43+0300
2021-08-11T00:56+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
bodrum
yangın
orman yangını
son dakika
bekir pakdemirli
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https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047909955_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_3640f3892790509c3a954e74a603ae38.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Bakan Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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bodrum, yangın, orman yangını, son dakika, bekir pakdemirli
Bakan Pakdemirli: Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı 00:43 11.08.2021 (güncellendi: 00:56 11.08.2021)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli
sosyal medya hesabından Muğla'nın
Bodrum
ilçesinde makilik alanda çıkan
yangının kontrol altına alındığını
açıkladı.
Bakan Pakdemirli,
"Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.