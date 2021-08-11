https://tr.sputniknews.com/20210811/bucak-yangininda-53-ev-bosaltildi---1047951623.html

Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı

Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını devam ederken, Çobanpınarı Mahallesi'nde 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T23:33+0300

2021-08-11T23:33+0300

2021-08-11T23:50+0300

bucak

türkiye

yangın

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047951363_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_433554a4e476459664c9283f27939ffa.jpg

Çobanpınarı köyü Sarıdere Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangını etkisini devam ettiriyor. Yangına karadan çok sayıda ekip ile havadan 7 helikopter ve 3 uçak geç saatlere kadar müdahale etti. Havanın kararması ile yangını söndüren helikopterler çalışmasını sonlandırdı. Çobanpınarı dağlık kesimde devam eden yangına, gece görüşlü helikopterin müdahalede bulunacağını öğrenildi. Gece yangının büyüme ihtimaline karşı Çobanpınarı Mahallesinde 53 ev boşaltıldı. 'Yangın gelince bir şey yapamadık' Yangında evi yanan Burak Avcı, "Yangın yukarıdan başladı, millet evinden dışarı çıktı, toplandı. Ekipler 15-20 dakika içinde buraya geldi, ama ev yandı. Ev yandı hiçbir şey kalmadı göründüğü gibi. Yangında buradaydım biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama yangın gelince bir şey yapamadık. Su saldık etrafa ama etkili olmadı" dedi. Yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği belirtildi.

bucak

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bucak, yangın, orman yangını