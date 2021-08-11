https://tr.sputniknews.com/20210811/burdurda-orman-yangini-1047926728.html

Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 mahalleyi etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T14:19+0300

2021-08-11T14:19+0300

2021-08-11T14:19+0300

türkiye

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burdur

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bucak

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Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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burdur

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