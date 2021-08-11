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https://tr.sputniknews.com/20210811/bursada-bir-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1047913733.html
Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu
Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu
Bursa'da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T06:12+0300
2021-08-11T06:12+0300
2021-08-11T06:12+0300
türkiye
bursa
polis
osmangazi
ceset
erkek
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında kamberler parkında meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi.Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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bursa, polis, osmangazi, ceset, erkek
Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu
Bursa'da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi.
Bursa
’nın
Osmangazi
ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında kamberler parkında meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan
birini
gören vatandaşlar hemen durumu
polis
ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi.
Ceset, olay yerinde
inceleme
yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için
Adli tıp Kurumu Morgu'
na kaldırıldı.