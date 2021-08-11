https://tr.sputniknews.com/20210811/bursada-bir-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1047913733.html

Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu

Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu

Bursa'da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T06:12+0300

2021-08-11T06:12+0300

2021-08-11T06:12+0300

türkiye

bursa

polis

osmangazi

ceset

erkek

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında kamberler parkında meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi.Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

türkiye

bursa

osmangazi

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bursa, polis, osmangazi, ceset, erkek