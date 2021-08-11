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https://tr.sputniknews.com/20210811/bursada-bir-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1047913733.html
Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu
Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu
Bursa'da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
bursa
polis
osmangazi
ceset
erkek
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında kamberler parkında meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi.Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
türkiye
bursa
osmangazi
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bursa, polis, osmangazi, ceset, erkek

Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu

06:12 11.08.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - ERCAN VARDARBursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu
Bursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - ERCAN VARDAR
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Bursa'da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında kamberler parkında meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi.
Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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