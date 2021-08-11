https://tr.sputniknews.com/20210811/bursada-metroda-muzik-calarak-para-toplayan-gencler-ile-vatandaslar-arasinda-tartisma-cikti-1047947448.html

Bursa'da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı

Bursa'da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı

Bursa’da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile aşırı sıcakta yüksek desibelli sesten rahatsız olan vatandaşlar arasında yine tartışma çıktı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T20:45+0300

2021-08-11T20:45+0300

2021-08-11T20:45+0300

türkiye

bursa

sokak müzisyeni

tartışma

metro

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Bursa'da metroya binen müzisyenler, tek parça şarkı söyleyip, şarkı bitince yolculardan para toplayıp, diğer vagona biniyor. Ancak genç müzisyenlerin bindiği vagonda yüksek sesle müzik çalınmasından rahatsız olan bir vatandaş, gençleri müziğin sesini biraz kısmaları konusunda ikaz edince tartışma çıktı. Yaşlı adamın ikazını dikkate almayan gençler, yüksek sesle müzik çalmaya devam etti. Bir parçalık şarkılarını söyleyen gençler, vagonda para toplarken, yaşlı adam sitemini dile getirdi. Yaşlı adamın, gençlere, "Şarkı söylememenizi istemiyorum, sadece sesi biraz kısmanızı istiyorum. Yüksek desibelle çalmayın" dedi. Gençler yaşlı adamı tersleyince gerginlik yaşandı. Münakaşa büyürken, kavgayı diğer yolcular önledi. Müzisyenlerle yaşlı adam arasındaki tartışma gençler metrodan inene kadar devam etti. Yüksek desibelli sesten rahatsız olan vatandaşlar, aşırı yoğunlukta koltuk koltuk gezip para toplayan müzisyenlere belediyenin müdahale etmesini istedi.

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bursa, sokak müzisyeni, tartışma, metro