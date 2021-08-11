https://tr.sputniknews.com/20210811/cezayirde-orman-yanginlari-65-kisi-hayatini-kaybetti-1047937242.html

Cezayir'de orman yangınları: 65 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de orman yangınları: 65 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 65 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T15:58+0300

2021-08-11T15:58+0300

2021-08-11T15:58+0300

cezayir

yangın

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Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Hükümet, mücadele için ordu ve itfaiyeyi seferber etmiş durumda. Yangınların yoğun olarak görüldüğü Kabiliye bölgesi ve Tizi Vuzu vilayetinde müdahale çalışmalarında görev alan 28 askerin hayatını kaybettiği, 12'sinin ağır yaralandığı belirtildi. Birçok evin yandığı bölgede vatandaşlar tahliye edilerek otellere ve üniversite yurtlarına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti ve devletin yangınlarla mücadele hariç bütün işlevlerini geçici olarak durdurdu. İçişleri Bakanı Kamil Bilcud, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını söyledi.Hükümet, yangından etkilenen vatandaşların zararlarının giderileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tebbun, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 42 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.

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cezayir, yangın