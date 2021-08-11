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Cezayir'de orman yangınları: 65 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'de orman yangınları: 65 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'de ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 65 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:58+0300
2021-08-11T15:58+0300
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Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Hükümet, mücadele için ordu ve itfaiyeyi seferber etmiş durumda. Yangınların yoğun olarak görüldüğü Kabiliye bölgesi ve Tizi Vuzu vilayetinde müdahale çalışmalarında görev alan 28 askerin hayatını kaybettiği, 12'sinin ağır yaralandığı belirtildi. Birçok evin yandığı bölgede vatandaşlar tahliye edilerek otellere ve üniversite yurtlarına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti ve devletin yangınlarla mücadele hariç bütün işlevlerini geçici olarak durdurdu. İçişleri Bakanı Kamil Bilcud, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını söyledi.Hükümet, yangından etkilenen vatandaşların zararlarının giderileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tebbun, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 42 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.
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Cezayir'de orman yangınları: 65 kişi hayatını kaybetti

15:58 11.08.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDICezayir yangın
Cezayir yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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Cezayir'de ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 65 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Hükümet, mücadele için ordu ve itfaiyeyi seferber etmiş durumda.
Yangınların yoğun olarak görüldüğü Kabiliye bölgesi ve Tizi Vuzu vilayetinde müdahale çalışmalarında görev alan 28 askerin hayatını kaybettiği, 12'sinin ağır yaralandığı belirtildi. Birçok evin yandığı bölgede vatandaşlar tahliye edilerek otellere ve üniversite yurtlarına yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti ve devletin yangınlarla mücadele hariç bütün işlevlerini geçici olarak durdurdu.
İçişleri Bakanı Kamil Bilcud, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını söyledi.
Hükümet, yangından etkilenen vatandaşların zararlarının giderileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tebbun, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 42 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.
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