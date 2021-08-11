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CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyorsa aday olacak. Belediye başkanlarımızın hepsi anketlerde çok iyi gidiyor. Böyle olunca CHP’nin... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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chp
mehmet şimşek
kemal kılıçdaroğlu
seçim
özgür özel
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV'de Şimdiki Zaman programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Mehmet Şimşek ihtimali yok'Adaylık için Mehmet Şimşek isminin geçmesiyle ilgili Özel, "Mehmet Şimşek ismini ortaya CNN'deki bir tartışma programında attılar. Ertesi gün Sayın Faik Öztrak'ın basın toplantısında soru ATV-A Haber'den yandaş basından… Demek ki bizim içimizde bir Mehmet Şimşek tartışması sokmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Öyle bir adaylık teklifi de yok. Öyle bir ihtimal de yok. Cumhuriyet Halk Partilileri rencide edecek, rahatsız edecek, sandıktan soğutacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürecek bir adayımız olmadı, olmayacak. Söz veriyoruz" dedi.'Kılıçdaroğlu, aday olmayı gerekiyorsa aday olacak'Özel, CHP’nin adayının seçilmesiyle ilgili şöyle konuştu:'Belediye başkanları anketlerde iyi gidiyor'Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulmasıyla ilgili Özel, şunları söyledi:
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chp, mehmet şimşek, kemal kılıçdaroğlu, seçim, özgür özel

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak

00:50 11.08.2021 (güncellendi: 01:02 11.08.2021)
© AACHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Özel, "Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyorsa aday olacak. Belediye başkanlarımızın hepsi anketlerde çok iyi gidiyor. Böyle olunca CHP’nin bu büyükşehirleri alıp üstüne koyması hepimizin en önemli dileği" açıklamasında bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV'de Şimdiki Zaman programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Mehmet Şimşek ihtimali yok'

Adaylık için Mehmet Şimşek isminin geçmesiyle ilgili Özel, "Mehmet Şimşek ismini ortaya CNN'deki bir tartışma programında attılar. Ertesi gün Sayın Faik Öztrak'ın basın toplantısında soru ATV-A Haber'den yandaş basından… Demek ki bizim içimizde bir Mehmet Şimşek tartışması sokmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Öyle bir adaylık teklifi de yok. Öyle bir ihtimal de yok. Cumhuriyet Halk Partilileri rencide edecek, rahatsız edecek, sandıktan soğutacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürecek bir adayımız olmadı, olmayacak. Söz veriyoruz" dedi.

'Kılıçdaroğlu, aday olmayı gerekiyorsa aday olacak'

Özel, CHP’nin adayının seçilmesiyle ilgili şöyle konuştu:
"Millet İttifakı'nın bileşenleriyle oturulacak, yöntemi konuşulacak. Herkes ilk turda en çok oyu alacak en güçlü adayını mı, yoksa seçimi ilk turda kazanacak ortak bir aday mı buna karar verilecek. Doğru, namuslu, çoklu ve birbirini denetleyen anketlerle tek aday mı, çok aday diye karar vermek gerekiyor.
Çok aday olunca CHP'nin adayı söz konusu olur. Ona resmi cevabı meclis grubu karar verecek. Meclis grubuyla belirleniyor anayasaya göre. Son karar meclis grubunda kapalı oylamayla. Ama partinin yetkili kurulları genel başkanı. Bir partinin genel başkanı adaysa, buna o partinin bütün yöneticileri çok memnun olur. Çünkü onun kazanmasıyla partiniz resmen iktidar olur.
Ama partinin genel başkanının şöyle bir özlemi var. ‘Aday değilim' demiyor, dememeli, hiç dememeliydi. Ama şöyle bir gerçeklik var. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Biz bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşıyacağız. Tek adam rejimini bitireceğiz.’ Bunun için kendisinin aday olması gerekiyorsa aday olacak. Kendisinin fedakarlık yapması gerekiyorsa bunu defalarca kanıtladı. Ben grup başkanvekili olarak vekaletini yürüttüğüm kişi cumhurbaşkanı olursa bu benim için en büyük mutluluk."

'Belediye başkanları anketlerde iyi gidiyor'

Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulmasıyla ilgili Özel, şunları söyledi:
"Belediye başkanlarımızın hepsi anketlerde çok iyi gidiyor. CHP'li 11 büyükşehirden seçildiği günden geride bir tane yok. 10-12 olan ilerde olan var. Ortalaması 4-5 puan ilerdeler. Böyle olunca CHP'nin bu büyükşehirleri alıp üstüne koyması hepimizin en önemli dileği. Ama ilerleyen zamanlarda sayın genel başkanın Türkiye siyasetine bakıp da bir başka yöneticileriyle birlikte, partinin yetkili kurullarıyla birlikte bir başka görevlendirmesi olursa, o bambaşka bir düzlem olur. Ama işin normali herkesin seçildiği görevini en iyi yapıp yeniden orada başarı elde etmesidir.

Bizim bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek bir cumhurbaşkanı adayımız olacak. Onun da ismini şimdiden açıklayayım… 50+1'i alan kazanıyor. O zaman cumhurbaşkanı adayı şimdiden belli. Fatma Öğretmen Hanım var arkada oturuyor. Benim cumhurbaşkanı adayım o. Ekrem Usta oturuyor burada, Edremit sanayi sitesinde kaportacı, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Usta. Şurada 25 yaşında üniversite öğrencisi Aylin oturuyor, benim cumhurbaşkanı adayım o. En arkada 30 yıl önce Burdur'da askerliğini yapmış, çok muhafazakar ama onu hiç kırmayacak birbirine canlarına emanet ettikleri arkadaşıyla Ekrem oturuyor. Aday o. Veya şurada Mansur kardeşim var liseden terk. Aday Mansur bey. Aday Özgür, aday Kemal, aday Semra… Aday belli olana kadar hepimiziz."

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