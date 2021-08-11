https://tr.sputniknews.com/20210811/chpli-ozel-kilicdaroglu-gerekiyorsa-aday-olacak-1047909782.html

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu gerekiyorsa aday olacak

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyorsa aday olacak. Belediye başkanlarımızın hepsi anketlerde çok iyi gidiyor. Böyle olunca CHP’nin... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:50+0300

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2021-08-11T01:02+0300

türkiye

chp

mehmet şimşek

kemal kılıçdaroğlu

seçim

özgür özel

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV'de Şimdiki Zaman programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Mehmet Şimşek ihtimali yok'Adaylık için Mehmet Şimşek isminin geçmesiyle ilgili Özel, "Mehmet Şimşek ismini ortaya CNN'deki bir tartışma programında attılar. Ertesi gün Sayın Faik Öztrak'ın basın toplantısında soru ATV-A Haber'den yandaş basından… Demek ki bizim içimizde bir Mehmet Şimşek tartışması sokmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Öyle bir adaylık teklifi de yok. Öyle bir ihtimal de yok. Cumhuriyet Halk Partilileri rencide edecek, rahatsız edecek, sandıktan soğutacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürecek bir adayımız olmadı, olmayacak. Söz veriyoruz" dedi.'Kılıçdaroğlu, aday olmayı gerekiyorsa aday olacak'Özel, CHP’nin adayının seçilmesiyle ilgili şöyle konuştu:'Belediye başkanları anketlerde iyi gidiyor'Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulmasıyla ilgili Özel, şunları söyledi:

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chp, mehmet şimşek, kemal kılıçdaroğlu, seçim, özgür özel