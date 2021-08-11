Çin, Rusya’dan 10 milyar metreküpten fazla doğalgaz aldı

Gümrük yetkilerinin verdiği bilgiye göre, Çin-Rusya doğu doğalgaz boru hattından 10 milyar metreküpten fazla doğalgaz sevkiyatı yapıldı. 3 bin kilometrelik bölümü Rusya’da, 5 bin 111 kilometrelik kısmı da Çin’de olan boru hattı 2 Aralık 2019’da faaliyete geçirildi. Çin’in sınırındaki Heihe kentinden giren hat dokuz bölgeden geçiyor ve Çin’deki mevcut doğalgaz ağları ile birleşiyor. Boru hattı üzerinden ithal edilen gaz Pekin, Tianjin, Heolongjiang bölgelerine gönderiliyor, geçtiği güzergah boyunca ekonomik gelişime ve Çin’in enerji altyapısının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.
Çin-Rusya doğu doğalgaz boru hattının 2019’da faaliyete geçirilmesinden bu yana Pekin, Rusya’dan 10 milyar metreküpten fazla doğalgaz ithal etti.
Gümrük yetkilerinin verdiği bilgiye göre, Çin-Rusya doğu doğalgaz boru hattından 10 milyar metreküpten fazla doğalgaz sevkiyatı yapıldı.
3 bin kilometrelik bölümü Rusya’da, 5 bin 111 kilometrelik kısmı da Çin’de olan boru hattı 2 Aralık 2019’da faaliyete geçirildi.
Çin’in sınırındaki Heihe kentinden giren hat dokuz bölgeden geçiyor ve Çin’deki mevcut doğalgaz ağları ile birleşiyor. Boru hattı üzerinden ithal edilen gaz Pekin, Tianjin, Heolongjiang bölgelerine gönderiliyor, geçtiği güzergah boyunca ekonomik gelişime ve Çin’in enerji altyapısının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.