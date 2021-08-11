https://tr.sputniknews.com/20210811/cin-sozlerinde-yasa-disi-icerik-olan-sarkilarin-karaoke-mekanlarinda-calinmasini-yasaklayacak-1047924817.html

Çin, sözlerinde 'yasa dışı içerik' olan şarkıların karaoke mekanlarında çalınmasını yasaklayacak

Çin, sözlerinde 'yasa dışı içerik' olan şarkıların karaoke mekanlarında çalınmasını yasaklayacak

Çin'in sözleri 'yasa dışı içerik' barındıran şarkıların karaoke hizmeti veren işletmelerde çalınmasını yasaklayacağı bildirildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:40+0300

2021-08-11T13:40+0300

2021-08-11T13:40+0300

dünya

çin

karaoke

ceza

yüksek mahkeme

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yasak

yasaklı içerik

yasaklı

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BBC'nin haberine göre, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletmelere, karaoke sistemlerindeki şarkıları gözden geçirmeleri ve 'potansiyel zararlı içerikli' şarkıları bildirmelerini istedi.Ekimde yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, etnik düşmanlık ve ayrımcılığı kışkırtan, ulusal güvenliği tehdit eden, ulusal onura ve çıkarlara zarar veren, devletin din politikalarını ihlal eden, müstehcenliği, kumar oynamayı, şiddeti ve diğer suçları teşvik eden sözler içeren şarkıların yasaklanması öngörülüyor.Düzenleme, ülkede hizmet veren 50 binden fazla karaoke işletmesini etkileyecek.Çin'de 2018'de 6 bin şarkı, telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle karaoke listelerinden çıkarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210803/cin-yuzlerce-urunde-yerli-icerik-sarti-getirdi-1045140151.html

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çin, karaoke, ceza, yüksek mahkeme, şarkı, yasak, yasaklı içerik, yasaklı