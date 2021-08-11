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https://tr.sputniknews.com/20210811/cin-sozlerinde-yasa-disi-icerik-olan-sarkilarin-karaoke-mekanlarinda-calinmasini-yasaklayacak-1047924817.html
Çin, sözlerinde 'yasa dışı içerik' olan şarkıların karaoke mekanlarında çalınmasını yasaklayacak
Çin, sözlerinde 'yasa dışı içerik' olan şarkıların karaoke mekanlarında çalınmasını yasaklayacak
Çin'in sözleri 'yasa dışı içerik' barındıran şarkıların karaoke hizmeti veren işletmelerde çalınmasını yasaklayacağı bildirildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T13:40+0300
2021-08-11T13:40+0300
dünya
çin
karaoke
ceza
yüksek mahkeme
şarkı
yasak
yasaklı içerik
yasaklı
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BBC'nin haberine göre, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletmelere, karaoke sistemlerindeki şarkıları gözden geçirmeleri ve 'potansiyel zararlı içerikli' şarkıları bildirmelerini istedi.Ekimde yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, etnik düşmanlık ve ayrımcılığı kışkırtan, ulusal güvenliği tehdit eden, ulusal onura ve çıkarlara zarar veren, devletin din politikalarını ihlal eden, müstehcenliği, kumar oynamayı, şiddeti ve diğer suçları teşvik eden sözler içeren şarkıların yasaklanması öngörülüyor.Düzenleme, ülkede hizmet veren 50 binden fazla karaoke işletmesini etkileyecek.Çin'de 2018'de 6 bin şarkı, telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle karaoke listelerinden çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210803/cin-yuzlerce-urunde-yerli-icerik-sarti-getirdi-1045140151.html
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çin, karaoke, ceza, yüksek mahkeme, şarkı, yasak, yasaklı içerik, yasaklı

Çin, sözlerinde 'yasa dışı içerik' olan şarkıların karaoke mekanlarında çalınmasını yasaklayacak

13:40 11.08.2021
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin- Mahkeme
Çin- Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çin'in sözleri 'yasa dışı içerik' barındıran şarkıların karaoke hizmeti veren işletmelerde çalınmasını yasaklayacağı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletmelere, karaoke sistemlerindeki şarkıları gözden geçirmeleri ve 'potansiyel zararlı içerikli' şarkıları bildirmelerini istedi.
Ekimde yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, etnik düşmanlık ve ayrımcılığı kışkırtan, ulusal güvenliği tehdit eden, ulusal onura ve çıkarlara zarar veren, devletin din politikalarını ihlal eden, müstehcenliği, kumar oynamayı, şiddeti ve diğer suçları teşvik eden sözler içeren şarkıların yasaklanması öngörülüyor.
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Düzenleme, ülkede hizmet veren 50 binden fazla karaoke işletmesini etkileyecek.
Çin'de 2018'de 6 bin şarkı, telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle karaoke listelerinden çıkarılmıştı.
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