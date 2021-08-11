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Çin'de Kanada vatandaşı Spavor'a casusluktan 11 yıl hapis cezası
Çin'de Kanada vatandaşı Spavor'a casusluktan 11 yıl hapis cezası
Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile Çin'de Aralık 2018'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan iş insanı Michael Spavor, 11 yıl hapis cezası aldı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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çin
kanada
justin trudeau
hapis
michael spavor
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Çin'de Liaoning eyaletindeki Dangong kenti mahkemesi, sanık Spavor'un 'casusluk ve yurt dışında devlet sırlarını yasa dışı elde etmek' suçlarından cezalandırılmasına hükmetti. Spavor'a 11 yıl hapis ve 50 bin yuan (yaklaşık 7 bin 715 dolar) para cezası veren mahkeme, ayrıca sınır dışı edilmesine karar verdi. Kararda Spavor'un ne zaman sınır dışı edileceği belirtilmezken, hükümlünün hapis cezasını çekmesinin ardından sınır dışı edileceği öngörülüyor.Kanada Başbakanı Trudeau: Keyfi gözaltı, şeffaflıktan yoksunKanada'dan tepki Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, kararın adaletsiz ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Spavor'un mahkumiyeti 2.5 yıllık keyfi gözaltının ardından geldi, yasal süreç şeffaflıktan yoksun yürütüldü, dava uluslararası hukukun öngördüğü asgari standartları dahi karşılamadı" ifadesini kullandı. Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor, 'Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle Aralık 2018'de gözaltına alınmıştı. Kovrig ve Spavor'un gözaltına alınması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.
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çin, kanada, justin trudeau, hapis, michael spavor

Çin'de Kanada vatandaşı Spavor'a casusluktan 11 yıl hapis cezası

11:57 11.08.2021 (güncellendi: 11:58 11.08.2021)
© REUTERS / KIM KYUNG-HOONMichael Spavor
Michael Spavor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
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Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile Çin'de Aralık 2018'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan iş insanı Michael Spavor, 11 yıl hapis cezası aldı. Karara Kanada'dan tepki var.
Çin'de Liaoning eyaletindeki Dangong kenti mahkemesi, sanık Spavor'un 'casusluk ve yurt dışında devlet sırlarını yasa dışı elde etmek' suçlarından cezalandırılmasına hükmetti. Spavor'a 11 yıl hapis ve 50 bin yuan (yaklaşık 7 bin 715 dolar) para cezası veren mahkeme, ayrıca sınır dışı edilmesine karar verdi.
Kararda Spavor'un ne zaman sınır dışı edileceği belirtilmezken, hükümlünün hapis cezasını çekmesinin ardından sınır dışı edileceği öngörülüyor.

Kanada Başbakanı Trudeau: Keyfi gözaltı, şeffaflıktan yoksun

Kanada'dan tepki Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, kararın adaletsiz ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Spavor'un mahkumiyeti 2.5 yıllık keyfi gözaltının ardından geldi, yasal süreç şeffaflıktan yoksun yürütüldü, dava uluslararası hukukun öngördüğü asgari standartları dahi karşılamadı" ifadesini kullandı.
Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor, 'Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle Aralık 2018'de gözaltına alınmıştı.
Kovrig ve Spavor'un gözaltına alınması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.
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