https://tr.sputniknews.com/20210811/citigroup-kucuk-isletmeler-ve-bankalar-arasinda-copcatanliga-basliyor-1047944142.html

Citigroup, küçük işletmeler ve bankalar arasında 'çöpçatanlığa' başlıyor

Citigroup, küçük işletmeler ve bankalar arasında 'çöpçatanlığa' başlıyor

Citigroup, ABD'deki küçük ve orta ölçekli işletmeleri, 10 milyon dolara kadar kredi verebilecek yerel ve bölgesel bankalarla dijital olarak eşleştirmek için... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:50+0300

2021-08-11T18:50+0300

2021-08-11T18:50+0300

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çöpçatanlık

citigroup ile capital economics

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Citigroup Kıdemli Başkan Yardımcısı Rohit Mathur, hizmetin Citigroup İnovasyon Laboratuvarı'nda geliştirildiğini ve pilot aşamasının banka için herhangi bir ücret veya faiz geliri sağlamayacağını belirterek “Borç alanlar ve borç verenlerin nasıl etkileşime girdiğini görmek istiyoruz. İyi bir yanıt bekliyoruz ve bir sonraki adımda ne yapacağımıza karar vermek için verileri kullanacağız" dedi.Banka, geliştirdiği dijital hizmetin, eski yerel bankaları şahsen ziyaret etme yönteminin aksine, işletmelerin finansal bilgilerini birden fazla bankaya göndermelerini ve kredi almalarını kolaylaştıracağını belirtti.

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abd, citigroup, çöpçatan, çöpçatanlık, citigroup ile capital economics