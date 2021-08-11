Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210811/cumhurbaskani-erdogan-gazetecilerin-sorularini-yanitliyor-1047948004.html
Erdoğan: Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir
Erdoğan: Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T21:15+0300
2021-08-11T22:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045161743_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b36ed1e5c88a40991b0108ad2cb0046b.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:'Orman yangınları ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette'Sabotaj iddialarıYangın bölgesine yapılacak yardımlar"Yanan orman alanları imara açılacak" iddialarıTHK uçakları tartışmaları"Sanatçılar Girişimi" isimli oluşumun "Kaygılıyız" açıklamasıEkşi Sözlük açıklamasıTürkiye'nin göçmen politikası'Taliban'ın lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir''Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir'Koronavirüsle mücadeleYüz yüze eğitimKemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adayıYeni Anayasa çalışmaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045161743_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_b20057180b72ebb6d8b2cc9008dc436f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir

21:15 11.08.2021 (güncellendi: 22:20 11.08.2021)
© AAErdoğan, A Haber Ortak yayını 4 Ağustos 2021
Erdoğan, A Haber Ortak yayını 4 Ağustos 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
Tüm bakan arkadaşlarımız, AFAD sel bölgesinde. Kurumlarımızla birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Arkadaşlarla görüştüm. "Oralardan ayrılmayacaksınız" dedim. Çatı katından, damlardan kurtardığımız insanlar var. Bu vesileyle vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Darda kalmadıkça ulaşıma kapalı sayılabilecek kara yollarını tercih etmeyin. Heyelan olabilir. Nereden yol veriliyorsa oralardan gitmek en isabetlisi olacaktır.

'Orman yangınları ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette'

Şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Programa gelirken, nihai kararı vereyim istedim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bey ile görüştüm. Burdur Bucak'taki yangının kontrol altında olduğunu ifade etti.

Sabotaj iddiaları

Elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Bütün teşkilatımızın oradaki faaliyetleriyle sabotaj araştırması yapıldı. Gözaltına alınanların aileleri arasında terör örgütü PKK ile iltisaklı kişiler var. Geçen sene Hatay'da bunu yaşadık, aralarında teröristler çıktı. Ulaştığımız neticeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız.
Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra teknolojik altyapıya da sahibiz. OGM tarafından her yıl hazırlanan yangın eylem planları kapsamında yangın yönetim merkezinden sevk ve idare edilir. Kara ve hava araçlarımızı son yıllarda yenileyerek sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık.
Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Kiralama yollarına da gittik. Dost ülkelerden sağ olsunlar destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede helikopterler oldukça önemli. Helikopter sayısı 18 adet iken 39'a çıkardık. Bu süreçte 60'a yaklaştı.
Uçakla her yerden su alamıyoruz. Ama süresi çok iyi. Denizden kısa sürede suyunu alıp boşaltabiliyor. Uçak satın alımı için görüşmelerimiz sürüyor. Biz filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna geldik.
İlk müdahale süremizi İHA'lar sayesinde 12 dakikaya indirdik. Yangınla mücadele ederken bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangının içinden çıkan itfaiyecilerimizin halini gördünüz. Kendini ölüme feda eden kahraman. Yetersiz kalmayı nasıl izah edeceksin? Bakanlarsa 6 tanesi her an orada oldu. İtfaiye oradaydı, tüm kurumlarımız AFAD'ıyla Kızılay'ıyla orada oldu. İftira atıyorlar. Biz bütün ekibimizle başarılı olduğumuza inanıyoruz. Toplam 18 su atan uçak, 66 helikopter 9 İHA, bir insansız helikopter, 430 iş makinası görev yaptı. Daha ne olacaktı?

Yangın bölgesine yapılacak yardımlar

İlk gün itibarıyla zarar tespit komisyonunu sahaya sürdük. Durumu çok kritik olan vatandaşlarımıza daha ilk gün inşaatları başlattı. Bizim programımız bir ay içerisinde inşaatların başlatılmasıyla ilgili talimatların verilmesiydi. TOKİ işi yüklendi. Hedef bir yıl içerisinde inşaatları bitirmek. Yangınların olduğu bölgede bir yıl sonra, konutları yapıp bitireceğiz. Bakanlığımız adımlarını atmış vaziyette. Süratle her bölgeye, nerede yangın olduysa adımlarımızı atıyoruz. İlk etapta 50 milyon lira yardım bütçesi ayırdık. "Ben kiraya çıkarım, ev bulabilirim" talebi olanlar için de kirasını vereceğiz. Mobilya, beyaz eşyasını alarak yerleştireceğiz.

"Yanan orman alanları imara açılacak" iddiaları

Anayasa'nın 169'uncu maddesi çok açık. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir. Orada bir yapılanmaya gidemezsiniz. Başka çeşit tarım ve hayvancılık faaliyeti de yapamayız. Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız. İktidarımız döneminde 5 milyar adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bu alanlar küllerinden doğacak.
Siz ne kadar ağaç diktiniz, belediyeleriniz ne kadar ağaç dikti? Bunun cevabını versinler. Ben belediye başkanlığını CHP'den aldığımda İstanbul kuraktı. Biz geldik, süratle ağaçlandırdık. Fidan da değil, yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdık. Bir anda altı ay içinde İstanbullular şaşırdı. İstanbul'un suyu da yoktu ki. Suya da biz kavuşturduk hamdolsun.
Yeşil vatanımıza büyük bir önem verdiğimizi çalışmalarımız ispatlıyor. BM değerlendirme raporlarında da bu tescillendi. Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sırasında 46'ncı iken 27'nci sıraya yükseldi. Avrupa'da en çok ağaçlandırmada birinci, dünyada 6'ncı olduk.

THK uçakları tartışmaları

Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir. Vatandaşlarımız bilmiyor, sanıyorlar ki devletin kurumudur. Hayır değildir. THK'nın elindeki uçaklara dair tartışma yeni değil. Birkaç yıl önce yetersiz olduğunu THK'nın mevcut yapısıyla bir yere varamayacağını söylemiştik. THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi bakımlarını da yapmayarak uçakları çürümeye terk ettiler.
THK 1985'ten itibaren OGM'ye yangın söndürme hizmeti vermiş. Yani tedarikçi bir kurum. Bunun karşılığında da devletten çok ciddi bedeller almış. Uçaklarını modernize etme derdi olmamış. O dönemde kurumun arkasında CHP vardı. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. THK'nın geçmişine bakarsanız CHP zihniyetini göreceksiniz.
Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde yalan yanlış haberlerle vatandaşlarımız çok farklı yöne savruluyor. RTÜK'le çözelim diyorlar. RTÜK neyle uğraşacak? Twitter, "Türkiye'de ofisimiz var" diyor. Türkiye'de ofisin yok, elemanın yok. Öyleyse bunlara bedelini ödetmemiz lazım. Vergini ödeyeceksin, açmazsan bedelini ödeyeceksin. Bu noktadaki çalışmalarımızı TBMM'nin açılmasıyla birlikte farklı istikamette yürütmemiz gerektiğine inanıyorum.
Başta Rusya, Azerbaycan, İran, AB'den İspanya bize destek verdiler. Süreç içerisinde onlarca ülkeden destek geldi. Ukrayna, sağ olsun desteğini verdi. Üç uçak ve dört helikopter gönderdiler. Toplam 64 helikopter görev yapmış oldu. İşimizi ciddi manada kolaylaştırdı. Yangın sürecinde, onlarca ülke ve kuruluştan geçmiş olsun mesajı aldık. Ben de şahsım ve milletim adına bu ülkelere selam ve saygılarımı gönderiyorum.

"Sanatçılar Girişimi" isimli oluşumun "Kaygılıyız" açıklaması

Bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor. Onların meslekleri sanat. Hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Başarılarına göre onlara saygı duyalım. Erken seçimmiş, başkanlık sistemiymiş. Bırakın bunlar bizim işimiz. Ömrümüzü buna vermişiz, siz anlamazsınız. Piyano, keman, sazını çal dinleyelim. Bu işlere burnunu sokma.

Ekşi Sözlük açıklaması

Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak, kişilere hakaret edilmesine, milli ve manevi değerlere küfür edilmesine ayaklanma çağrılarına müsaade etmeyiz. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibara suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi

Türkiye'nin göçmen politikası

Biz en önemli adımı Suriye'de attık. 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz kapılarımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi Suriyeli de bizim vatandaşımız oldu.

'Taliban'ın lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir'

Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban'la yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Bizim bu tür şeylerde üst düzeyde kontrol altına alamazsak, bu defa Afganistan'daki barışı sulhu sağlamamız mümkün olmaz.
Bu akşam Katar ile görüşmem oldu. Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulhe yönelim adım atarız diye görüştük. Her şeyi askeri olarak halledemeyiz. Savaşın geçerli olduğu yer var bir de siyaset ve diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanabiliyorsa bizim oraya baş atmamız lazım. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke.

'Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir'

Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde söz konusu değil. O duvarları, surları boşuna mı örüyoruz? Şu an itibarıyla doğu ve güney sınırlarımızda 505 bin yabancının ülkemize yasa dışı girişi engellenmiştir. 2021 yılında 253 bin civarında.
85 kilometrelik duvar çalışması şu anda devam ediyor. 79 kilometre boyunca kamera ve algılayıcı sistemler inşa ediyoruz. Termal kameralarda gece geçişleri engelleniyor. İHA'lar vasıtasıyla da sınırlarımız kontrol altında tutuluyor.

Koronavirüsle mücadele

İnsan hakları ihlali düşüncesine ben katılmıyorum. Bir devletin görevi nedir? Vatandaşın sağlığını korumaktır. Sağlığını korumak için gerekli neyse hastanesinden ilacına temin etmektir. Bizim sağlık konusunda ulaştığımız noktaya "benim" diyen ülkeler ulaşamamıştır.
Koronavirüsle mücadele en etkili silahımız aşıdır. Salgının ortadan kalması için toplumun bağışıklık kazanması şart. Vatandaşıma bu oyuna gelmeyin diyorum.
Biz de herkes gibi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Aşılar güvenlik testlerinden geçiyor. Vakaların artışına baktığımızda, hastaneye yatanların ekseriyeti aşı olmayanlara ya da aşılamasının tamamlamayanlar. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya özellikle davet ediyorum. Herhalde yerli aşı müjdesini yıl dolmadan alacağız.

Yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanımız değişti. Kabine toplantısında bu konu da yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adayı

Ben bunu düşünmekle sorumlu değilim. Onlar kendileri arasında kararlarını versinler. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda konuştuk. Devlet Bahçeli daha önceden açıkladı. Partimin kanaati belli. Kamuoyunu bu tür şeylerle çok da meşgul etmeyelim. Millet İttifakı'nın sorunudur.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerden mağlubiyetle ayrılmış bir kişi. Uluslararası camiada Bay Kemal hangi dış politikayı yapmış. Biz uluslararası camiada dış politikayla yatıp kalktık. Bu konuda konuşmayı bile zayi sayarım.

Yeni Anayasa çalışmaları

MHP Anayasa hazırlıklarını bize getirmişti. Heyetimiz, çalışmalarımızı nihayete erdirdikten sonra Devlet Bey ile yeniden konuşacağım. Meclis'in açılmasından önce bu hazırlığı bitirme noktasına getirmiş istiyoruz.
Muhalefet partilerinden milletimizin önüne somut metinler koymasını bekliyoruz. Böyle bir şeyi de arzu etmiyorlar. Gönül ister ki onlar da çıkarsın, TBMM'de uzlaşı yolu aransın.
6163101
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:14ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
22:11Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
22:00Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
21:51Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
21:51Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:43ABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
21:28Yunanistan Parlamentosu’nun Rodop milletvekili İlhan Ahmet: Bizde yardım istememek tuhaf karşılanır
21:25Belarus’tan ABD’ye Minsk’teki diplomat sayısını 5’e indirme önerisi
21:15Erdoğan: Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir
21:05BM: Afganistan'da çatışmalar nedeniyle bu yılın başından beri yaklaşık 390 bin kişi yerinden edildi
21:00Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi
20:58MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 67'si sınırların göçmenlere tamamen kapatılmasını istiyor
20:45Bursa'da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı
20:20Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti
20:16Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi
19:52Sağlık Bakanı: Tüm okullarımız zamanında açılacaktır
19:46Rus Dışişleri’nden Kiev’in ‘ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilsin’ açıklamasına tepki
19:39İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgelerindeki vatandaşlara 'güvenli bölgeleri terk etmeme' çağrısı
19:38Lübnan'da Merkez Bankası artık akaryakıtı sübvanse edemeyeceğini bildirdi
19:36Pakistan'dan Kabil'e soru: Afgan güçlerinin yeniden inşası için aldığınız 2 trilyon dolar nerede?