Erdoğan: Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir

Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban'la yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz.Bizim bu tür şeylerde üst düzeyde kontrol altına alamazsak, bu defa Afganistan'daki barışı sulhu sağlamamız mümkün olmaz.

Bu akşam Katar ile görüşmem oldu. Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulhe yönelim adım atarız diye görüştük. Her şeyi askeri olarak halledemeyiz. Savaşın geçerli olduğu yer var bir de siyaset ve diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanabiliyorsa bizim oraya baş atmamız lazım. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke.