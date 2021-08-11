https://tr.sputniknews.com/20210811/datca-aciklarinda-42-buyuklugunde-deprem-1047926248.html

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T14:06+0300

2021-08-11T14:06+0300

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türkiye

muğla

afad

datça

açıklama

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.24'te ve 4.03 kilometre derinlikte gerçekleşti.Büyüklüğü 4.2 olarak açıklanan depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.42 kilometre olarak ölçüldü.

muğla

datça

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türkiye, muğla, afad, datça, açıklama, deprem