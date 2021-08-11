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https://tr.sputniknews.com/20210811/datca-aciklarinda-42-buyuklugunde-deprem-1047926248.html
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T14:06+0300
2021-08-11T14:06+0300
2021-08-11T14:06+0300
türkiye
muğla
afad
datça
açıklama
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.24'te ve 4.03 kilometre derinlikte gerçekleşti.Büyüklüğü 4.2 olarak açıklanan depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.42 kilometre olarak ölçüldü.
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türkiye, muğla, afad, datça, açıklama, deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.24'te ve 4.03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklüğü 4.2 olarak açıklanan depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.42 kilometre olarak ölçüldü.