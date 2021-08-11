https://tr.sputniknews.com/20210811/dort-buyuklerin-borcu-17-milyar-lirayi-asti-1047908140.html

'Dört büyükler'in borcu 17 milyar lirayı aştı

'Dört büyükler'in borcu 17 milyar lirayı aştı

Türk futbolunda 'Dört büyükler' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:02+0300

2021-08-11T00:02+0300

2021-08-11T00:02+0300

yaşam

galatasay kulübü

fenerbahçe

beşiktaş

trabzonspor

borç

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17.38 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe 5.96 milyar liralık borçla zirvedeKAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira. Beşiktaş'ın borcu 5.47 milyar liraFenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor. Galatasaray'ın 4.51 milyar lira borcu varGalatasaray’ın toplam borç miktarı 4.51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut. Trabzonspor'un toplam yükümlülüğü 1.44 milyar liraİstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.​​​​​​​

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galatasay kulübü, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor, borç, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)