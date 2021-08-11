Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210811/dunya-yazari-aktas-afganlara-goz-yumma-sebebi-is-gucu-ihtiyaci-1047915399.html
Dünya yazarı Aktaş: Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı
Dünya yazarı Aktaş: Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı
Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdiği yazısında, "Afganlara göz yumma sebebi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T08:56+0300
2021-08-11T08:58+0300
türkiye
afganistan
tüik
işsizlik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
mülteci
afgan
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045069019_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_69328c1fcbc6860a4c878ad74ad87700.jpg
Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı!" başlıklı yazısında TÜİK tarafından açıklanana işsizlik verilerini değerlendirdi.Aktaş, yazısının "Bu bir pembe yazıdır" başlıklı bölümünde, şu ifadelere yer verdi:"Şu durumda geriye bir tek seçenek kalıyor; ithal işgücü" ifadelerini kullanan Aktaş, ş değerlendirmede bulundu:
türkiye
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045069019_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_9e826f94b2455c76245b6666b573b42b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, tüik, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), mülteci, afgan, dünya

Dünya yazarı Aktaş: Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı

08:56 11.08.2021 (güncellendi: 08:58 11.08.2021)
© Sputnik / Osman Nuri CeritAfganistan'dan Türkiye'ye gelen mülteci - sığınmacı - göçmen - Ankara
Afganistan'dan Türkiye'ye gelen mülteci - sığınmacı - göçmen - Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdiği yazısında, "Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyac" ifadelerini kullandı.
Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı!" başlıklı yazısında TÜİK tarafından açıklanana işsizlik verilerini değerlendirdi.
Aktaş, yazısının "Bu bir pembe yazıdır" başlıklı bölümünde, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye ekonomisi ağırlıkla baz etkisi sayesinde de olsa ikinci çeyrekte yüzde 20-25 aralığında büyüyecek mi, büyüyecek. Sanayi üretimi tırmanıp gidiyor mu, gidiyor.
Pandemide işini kaybedenlere fazlasıyla destek sağlanmış, kimse mağdur olmamış. Bu yüzden işgücüne dahil olmayan nüfus son aylarda yeniden artmaya başlamış. Son üç aya bakın; nisan, mayıs ve haziran aylarında tam 799 bin kişi işgücü piyasasından çıkmış, 'Çalışmak istemiyorum' demiş. Çalışmaktan kaçınanı zorla çalıştıracak halimiz yok ya! Demek ki bu kişiler işe ihtiyaç duymuyor, gelirleri yeterli.
Çalışmak isteyenlerin azaldığını işgücündeki düşüşten de görüyoruz zaten. İşgücü mayıs ve haziran ayları toplamında 553 bin kişi geriledi.
Türk halkı artık refaha ulaşmış olmaktan ötürü çalışmak istemiyor, bu açık. İşsiz olanlar da iş beğenmedikleri için o durumdalar; yoksa iş bulamadıklarından değil.
"Şu durumda geriye bir tek seçenek kalıyor; ithal işgücü" ifadelerini kullanan Aktaş, ş değerlendirmede bulundu:

"Şimdi anlaşılmıştır umarım Türkiye'nin Afgan göçmenlere niye kucak açtığı. Hepsi genç, hepsi çalışma çağında binlerce Afgan Türkiye'ye geliyor. Bir dönem Türk işçisi nasıl Alman ekonomisine katkıda bulunmuşsa, şimdi onlar da Türk ekonomisine katkıda bulunacak, Türk sanayisinin daha da ileri gitmesini sağlayacak.

Yoksa Türkiye’nin sınırlarının kimilerinin ileri sürdüğü gibi yol geçen hanına döndüğü, dönebileceği düşünülebilir mi, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını böylesine herkesin girebileceği bir halde bırakır mı?"

052002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
10:01Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu
09:51Nagehan Alçı: Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın
09:49TRT'de program yapan Muazzez Ersoy'dan canlı yayında tepki: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin
09:44Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
09:33Selvi: Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?
09:29Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
09:28İş dünyasında yeni tartışma: Aşı olmayan personel işten çıkarılabilir mi?
09:24Afganistan'da 9 vilayet merkezi Taliban'ın elinde
09:15Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın
09:14Memur ve memur emeklisinin zam oranları bu hafta belli oluyor
08:56Dünya yazarı Aktaş: Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı
08:23Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı
08:16Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye erine 'online' kız istedi
08:02Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
07:36'Koloniyal müsilaj' uyarısı: 'Çevre felaketlerine yol açabilir'
07:19Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü
06:52Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
06:39Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez
06:27Kazaların ardından 43 ilin geçiş noktasında otobüs denetimi
06:12Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu