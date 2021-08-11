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https://tr.sputniknews.com/20210811/ece-unerden-tepkilere-neden-olan-program-tanitimina-iliskin-aciklama-1047914895.html
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
Kanal D'de yeni program yapmaya başlayan Ece Üner'in tanıtımda kullandığı çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası sosyal medyada tepkilere... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T08:02+0300
2021-08-11T08:02+0300
türkiye
kanal d
ece üner
program
show tv
emine bulut
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Show TV Ana Haber spikerliğini bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında kullandığı çığlık seslerinin, eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası tepki çekti.Sosyal medyada konuyla ilgili eleştirilen Üner, dün yaptığı programda açıklama yaptı.Tanıtımdaki seslerin, Emine Bulut'un değil 25 Haziran'da kocası tarafından katledilen Yemen Akoda'nın 25 yaşındaki kızına ait olduğunu belirten Üner, şu ifadeleri kullandı:
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kanal d, ece üner, program, show tv, emine bulut, yemen akoda

Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama

08:02 11.08.2021
© DHAEce Üner
Ece Üner - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© DHA
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Kanal D'de yeni program yapmaya başlayan Ece Üner'in tanıtımda kullandığı çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tanıtımdaki çığlıkla ilgili açıklama yapan Üner, çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olmadığını söyledi.
Show TV Ana Haber spikerliğini bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında kullandığı çığlık seslerinin, eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası tepki çekti.
Sosyal medyada konuyla ilgili eleştirilen Üner, dün yaptığı programda açıklama yaptı.
Tanıtımdaki seslerin, Emine Bulut'un değil 25 Haziran'da kocası tarafından katledilen Yemen Akoda'nın 25 yaşındaki kızına ait olduğunu belirten Üner, şu ifadeleri kullandı:
"Ben size hep gerçeği söyleyeceğim' dedim. Tanıtımın başındaki çığlıkla ilgili yanlışlar var. O küçük bir kızın çığlığı değil. Bir çocuk istismarı yoktu orada. Öncelikle şunu belirteyim, Emine Bulut'un kızını ben de takipteyim. Olayın başından beri takipteyim. Asla böyle bir şeye izin vermem. O çığlık benim için milattı.
O, benim haber spikerliği ceketimi çıkarmama neden olan çığlık. O çığlık, 25 Haziran'da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlığıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim."
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