https://tr.sputniknews.com/20210811/eda-nur-kaplana-cinsel-saldirida-bulundugu-iddia-edilen-zanli-tutuklandi-1047918633.html

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:44+0300

2021-08-11T10:44+0300

2021-08-11T10:53+0300

eda nur kaplan

ankara

türkiye

cinsel saldırı

tutuklama

suç duyurusu

intihar

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Ankara'da 15. kattan atlayarak 18 yaşında hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

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eda nur kaplan, ankara, türkiye, cinsel saldırı, tutuklama, suç duyurusu, intihar