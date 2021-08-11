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https://tr.sputniknews.com/20210811/eda-nur-kaplana-cinsel-saldirida-bulundugu-iddia-edilen-zanli-tutuklandi-1047918633.html
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:44+0300
2021-08-11T10:44+0300
2021-08-11T10:53+0300
eda nur kaplan
ankara
türkiye
cinsel saldırı
tutuklama
suç duyurusu
intihar
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Ankara'da 15. kattan atlayarak 18 yaşında hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.
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eda nur kaplan, ankara, türkiye, cinsel saldırı, tutuklama, suç duyurusu, intihar
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı 10:44 11.08.2021 (güncellendi: 10:53 11.08.2021)
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Ankara'da 15. kattan atlayarak 18 yaşında hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.
18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.