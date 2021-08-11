Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler Mehmet .A ile Aşkın K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Yusuf G. ise sabah saatlerinde tutuklanmıştı.Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da cinsel saldırıya uğradığını belirterek şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yakalanan Mehmet A. serbest bırakıldıktan sonra Kaplan, yaşamına son vermişti. Daha önce gözaltına alınan şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. farklı tarihlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine şüpheli Yusuf G. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.Soruşturmanın firari şüphelisi Mehmet A ile Aşkın K. de gözaltına alınmıştı.
Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan, şikayetçi olduktan 1 hafta sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'a 'nitelikli cinsel saldırı' soruşturması kapsamında, şüpheli Yusuf .G'nin ardından Mehmet A. da tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler Mehmet .A ile Aşkın K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Yusuf G. ise sabah saatlerinde tutuklanmıştı.
Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da cinsel saldırıya uğradığını belirterek şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yakalanan Mehmet A. serbest bırakıldıktan sonra Kaplan, yaşamına son vermişti.
Daha önce gözaltına alınan şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. farklı tarihlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine şüpheli Yusuf G. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.
Soruşturmanın firari şüphelisi Mehmet A ile Aşkın K. de gözaltına alınmıştı.