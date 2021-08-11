https://tr.sputniknews.com/20210811/eda-nur-kaplanin-olumuyle-ilgili-bir-kisi-daha-tutuklandi-1047943174.html

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan, şikayetçi olduktan 1 hafta sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'a 'nitelikli cinsel saldırı' soruşturması kapsamında, şüpheli... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:14+0300

2021-08-11T18:14+0300

2021-08-11T18:33+0300

eda nur kaplan

kadın cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047943223_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ed7b94964641c844e9e73e6640b7b565.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler Mehmet .A ile Aşkın K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Yusuf G. ise sabah saatlerinde tutuklanmıştı.Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da cinsel saldırıya uğradığını belirterek şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yakalanan Mehmet A. serbest bırakıldıktan sonra Kaplan, yaşamına son vermişti. Daha önce gözaltına alınan şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. farklı tarihlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine şüpheli Yusuf G. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.Soruşturmanın firari şüphelisi Mehmet A ile Aşkın K. de gözaltına alınmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eda nur kaplan, kadın cinayeti