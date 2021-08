https://tr.sputniknews.com/20210811/egitim-sendikalarinin-yeni-bakandan-talepleri-neler-1047919973.html

Eğitim sendikalarının yeni bakandan talepleri neler?

Eğitim sendikalarının yeni bakandan talepleri neler?

Eğitim sendikaları, Ziya Selçuk’un istifasından sonra göreve gelen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den beklentilerini Sputnik’e anlattı. Sendikaların... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T11:45+0300

2021-08-11T11:45+0300

2021-08-11T11:45+0300

türkiye

eğitim

milli eğitim bakanlığı

eğitim-sen

öğretmen

eğitim bir sen

türk eğitim-sen

atama

terfi

atanamayan öğretmenler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044834086_0:12:955:549_1920x0_80_0_0_42463805e74d50cdaa1d7024edcb4890.jpg

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifası sonrasında bu göreve Mahmut Özer getirildi. Eğitim alanında örgütlü olan Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş temsilcileri de eğitim camiasının çözüm bekleyen sorunlarını Sputnik’e anlattı.‘Meslek kanununun bir an önce çıkarılmalı’Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Lafit Selvi, yeni bakandan ilk ve en önemli beklentilerinin meslek yasasının hazırlanarak kanunlaşması olduğunu ifade etti. Selvi, “Biz, genel kamu hizmeti içerisinde eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Meslek kanunu çıktıktan sonra genel kamu sistemi içerisinde, özel bir kanunu olan yapıya dönüşmüş olacağız. Bu da öğretmenlik mesleğinin sorumluluğu ve icraatı itibarıyla bir kariyer mesleği olarak tanımlanması anlamına gelecek. Meslek kanunu çıkar ise ek göstergeler, çalışma koşullarına ilişkin sorunlar da çözülmüş olacak” dediSelvi’nin talepleri arasında öğretmen açığının bir an önce giderilmesi de yer aldı. Selvi, “Öğretmen açığı tartışmalarını ortadan kaldırmalıyız. Şu anda hâlâ 100 bin civarında öğretmen açığı söz konusu. Artık emekliliğe dayalı bir istihdam noktasına gelinmeli ki mezun olan ve atama bekleyen arkadaşlarımız değerlendirilsin” ifadelerini kullandı.Selvi eğitimle ilgili çözülmesi gereken diğer başlıkları ise şu şekilde sıraladı:‘Düşük maaşla çalışmaya göz yummamalı’Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, toplu iş görüşmelerini hatırlatarak Milli Eğitim Bakanı’nın ilk sınavını burada vereceğini ifade etti. Yıldırım, “Eğitim çalışanlarının devletteki bir bekçiden bile daha az maaş almasını bir eğitim sendikası olarak kabul etmemiz mümkün değil. Eğitim Bakanı’nda bunu kabul etmeyeceği görüşündeyiz. Bu, bir ay içerisinde yeni bakanla ilgili gözlem noktamız olacak” dedi.Yıldırım da atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu hatırlatarak, “Eğitim İş Sendikası olarak öğretmen atamasının yetersiz olduğunu söylüyoruz. 20 bin öğretmenin, eksik olan öğretmen ihtiyacını karşılamayacağını, 100 binin üzerinde olduğu raporlara yansıyan öğretmen açığının, bir an önce atanmamış öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde giderilmesi gerekiyor” dedi.‘Liyakat ve kariyer ilkelerini dikkate almalı’Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ise yeni bakandan atamalarda liyakat ve kariyer ilkelerini uymasını talep ederek, “Yönetici atamalarında, görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer dikkate alınması gerekiyor. Tepeden tırnağa bir kadrolaşma furyası yaşanıyor. Bu, toplumsal barış yerine toplumsal kamplaşmayı getiriyor. Milli Eğitim gibi hassas bir kurumda kutuplaşmayı teşvik eden uygulama ve davranışlara müsaade edilmemesi gerekiyor. Mülakat sisteminin tüm süreçlerden kaldırıldığı adaletli bir yönetici atama sistemin hayata geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Akkaş yeni bakandan diğer beklentilerini de şu şekilde sıraladı:‘Laik ve bilimsel eğitim’İstifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kamuyu aydınlatacak bir açıklama yapması gerektiğine vurgu yapan Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay ise “Biz sendika olarak yıllardır kamusal, bilimsel, laik, demokratik ve anadilde eğitim istiyoruz. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve doğayı gözeten bir eğitim sistemini savunan bir sendikayız. Yeni bakandan beklentilerimiz bunlar. Bunları hayata geçirebilecek mi, geçiremeyecek mi takip edeceğiz. Beklentilerin karşılanmaması durumunda da eleştirilerimiz sürdüreceğiz” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

eğitim, milli eğitim bakanlığı, eğitim-sen, öğretmen, eğitim bir sen, türk eğitim-sen, atama, terfi, atanamayan öğretmenler, mahmut özer, liyakat, yüz yüze eğitim, eğitim iş sendikası