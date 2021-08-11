Endonezya'da Nijeryalı diplomat darbedildi

Sosyal medyada yer alan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Nijeryalı diplomat Abdulrahman İbrahim’in bir araç içinde birkaç kişi tarafından darp edildiği görüldü.Diplomatın sık sık, “Nefes alamıyorum” ve “Boynum, boynum” dediği duyuldu.Nijerya protesto mektubu gönderdiNijerya, Endonezya hükümetine protesto mektubu gönderdi. Sorumluların cezalandırılması talep edildi. Endonezya Büyükelçisi, Nijerya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim’i darp eden yetkililerin de Nijerya'nın Cakarta Büyükelçisi'nden özür dilediği aktarıldı.
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan Nijerya Konsolosluğu'nda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alındığı sırada darbedildi. Nijerya hükümeti, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Sosyal medyada yer alan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Nijeryalı diplomat Abdulrahman İbrahim’in bir araç içinde birkaç kişi tarafından darp edildiği görüldü.
Diplomatın sık sık, “Nefes alamıyorum” ve “Boynum, boynum” dediği duyuldu.