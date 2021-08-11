https://tr.sputniknews.com/20210811/endonezyada-nijeryali-diplomat-darbedildi-1047923937.html

Endonezya'da Nijeryalı diplomat darbedildi

Endonezya'da Nijeryalı diplomat darbedildi

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan Nijerya Konsolosluğu'nda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:16+0300

2021-08-11T13:16+0300

2021-08-11T13:33+0300

dünya

endonezya

nijerya

protesto

gözaltı

dayak

diplomat

darp

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Sosyal medyada yer alan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Nijeryalı diplomat Abdulrahman İbrahim’in bir araç içinde birkaç kişi tarafından darp edildiği görüldü.Diplomatın sık sık, “Nefes alamıyorum” ve “Boynum, boynum” dediği duyuldu.Nijerya protesto mektubu gönderdiNijerya, Endonezya hükümetine protesto mektubu gönderdi. Sorumluların cezalandırılması talep edildi. Endonezya Büyükelçisi, Nijerya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim’i darp eden yetkililerin de Nijerya'nın Cakarta Büyükelçisi'nden özür dilediği aktarıldı.

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endonezya, nijerya, protesto, gözaltı, dayak, diplomat, darp