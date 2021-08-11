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https://tr.sputniknews.com/20210811/fatih-terim-surekli-soruyorsunuz-falcao-kadroda-yoksa-bir-sebebi-vardir-1047950600.html
Fatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır
Fatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynayacağı St Johnstone maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim, Radamel... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T22:53+0300
2021-08-11T22:54+0300
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Terim, yarınki maçta kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını söyledi. Terim, maçla ilgili, "Rakip beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik" dedi. İskoçya'da ateşli bir taraftarın önünde maç oynayacaklarını belirten Terim, "Enteresan bir başlangıç yaptık, full tribünlerle PSV'de. Bayraklar hazırlanmış, koltuklara konmuş, yarın da full oynanacak burada. Bir tek biz full oynayamıyoruz, umarım biz de bir gün full oynarız. İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız" diye konuştu.Falcao neden yok?Terim, Falcao'nun kadroya alınmamasıyla ilgili, "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur" görüşünü dile getirdi.
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Fatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır

22:53 11.08.2021 (güncellendi: 22:54 11.08.2021)
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynayacağı St Johnstone maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim, Radamel Falcao'nun kadroda olmamasına ilişkin, "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur." dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Terim, yarınki maçta kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını söyledi.
Terim, maçla ilgili, "Rakip beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik" dedi.
İskoçya'da ateşli bir taraftarın önünde maç oynayacaklarını belirten Terim, "Enteresan bir başlangıç yaptık, full tribünlerle PSV'de. Bayraklar hazırlanmış, koltuklara konmuş, yarın da full oynanacak burada. Bir tek biz full oynayamıyoruz, umarım biz de bir gün full oynarız. İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız" diye konuştu.

Falcao neden yok?

Terim, Falcao'nun kadroya alınmamasıyla ilgili, "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur" görüşünü dile getirdi.
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