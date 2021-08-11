https://tr.sputniknews.com/20210811/fatih-terim-surekli-soruyorsunuz-falcao-kadroda-yoksa-bir-sebebi-vardir-1047950600.html

Fatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır

Fatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynayacağı St Johnstone maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim, Radamel... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T22:53+0300

2021-08-11T22:53+0300

2021-08-11T22:54+0300

türkiye

uefa

galatasay kulübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Terim, yarınki maçta kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını söyledi. Terim, maçla ilgili, "Rakip beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik" dedi. İskoçya'da ateşli bir taraftarın önünde maç oynayacaklarını belirten Terim, "Enteresan bir başlangıç yaptık, full tribünlerle PSV'de. Bayraklar hazırlanmış, koltuklara konmuş, yarın da full oynanacak burada. Bir tek biz full oynayamıyoruz, umarım biz de bir gün full oynarız. İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız" diye konuştu.Falcao neden yok?Terim, Falcao'nun kadroya alınmamasıyla ilgili, "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur" görüşünü dile getirdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, galatasay kulübü