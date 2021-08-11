https://tr.sputniknews.com/20210811/fenerbahcenin-yildizsiz-arma-basvurusuna-tffden-yanit-1047927264.html

Fenerbahçe'nin 'yıldızsız arma' başvurusuna TFF'den yanıt

Fenerbahçe'nin 'yıldızsız arma' başvurusuna TFF'den yanıt

Fenerbahçe, yıldızsız arma kullanımı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvurunun kabul edildiğini açıkladı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T14:35+0300

2021-08-11T14:35+0300

2021-08-11T14:35+0300

spor

türkiye

fenerbahçe

arma

yıldız

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Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20210709/fenerbahcenin-yeni-sezon-formalari-tanitildi-1044928021.html

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spor, türkiye, fenerbahçe, arma, yıldız