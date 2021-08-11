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Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T21:51+0300
2021-08-11T21:51+0300
2021-08-11T21:51+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
filipinler
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.