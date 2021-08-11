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Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21:51 11.08.2021
© AAdeprem, filipinler
deprem, filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
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