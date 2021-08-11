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https://tr.sputniknews.com/20210811/fransada-3-bin-tilki-katledilecek-1047941734.html
Fransa’da 3 bin tilki katledilecek
Fransa’da 3 bin tilki katledilecek
Fransa’nın kuzeyindeki Oise şehrinde valilik, şehirdeki tilkilerin vurulmasına yönelik karar yayımladı. Tilkilerin bölgede fazla çoğalması ve sayılarını... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T17:36+0300
2021-08-11T17:37+0300
yaşam
fransa
tilki
avcılık
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NTV'nin Fransız Le Parisien gazetesine dayandırdığı haberinde, ülkenin kuzeyinde yer alan Oise şehrinde valiliğin on beş avcıyı 'Av teğmeni' olarak atadığı ve her birinin yaklaşık 7 ay içerisinde 200’er tilki öldüreceğini yazdı.Gazete, 31 Mart 2022'ye kadar vali tarafından atanan 15 avcının şehrin 15 mahallesinde 200’er tilkiyi öldürmesine izin verildiğini bildirdi.Ülkenin en önemli derneklerinden olan Canlı ve Yabani Türleri Koruma Derneği (AVES Fransa), Oise valiliğinin kararını şiddetle kınadığını açıkladı.Daha önce 23 Temmuz’da bin 370 tilkinin vurulması kararı alan Oise valiliğinin kararı için mücadele eden AVES Fransa, kararın iptalini sağlamıştı.Haberde, Valiliğin daha önce 8 mahallede bin 370 tilkinin vurulması için kararı aldığı, bunun iptali üzerine, şimdi de 15 mahallede 3 bin tilkinin vurulması için karar aldığı vurgulandı.'Amacımız nüfuslarını düzenlemek'Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oise Avcıları Federasyonu başkanı Guy Harlé, "Tilkiler yırtıcı değildir ancak çok hızlı çoğalıyorlar” derken, “Her şey dengeyle ilgili. Amacımız onları ortadan kaldırmak değil, nüfuslarını düzenlemek” diye konuştu.Oise il genel meclisine sunulan kararı mahkemenin 23 Ağustos’a kadar görüşeceği ve bu tarihten itibaren avcıların faaliyete geçeceği aktarıldı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan AVES başkanı Christophe Coret, "Bütün emirler yasa dışı" derken, kararı mahkemeye taşıyacaklarını, “İstişarenin sonunda Amiens İdare Mahkemesi'ne gideceğiz" ifadeleriyle bildirdi.
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fransa, tilki, avcılık

Fransa’da 3 bin tilki katledilecek

17:36 11.08.2021 (güncellendi: 17:37 11.08.2021)
© Fotoğraf : Thomas Cawdron / Nature TTLNature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf : Thomas Cawdron / Nature TTL
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Fransa’nın kuzeyindeki Oise şehrinde valilik, şehirdeki tilkilerin vurulmasına yönelik karar yayımladı. Tilkilerin bölgede fazla çoğalması ve sayılarını dengelemek için alındığı açıklanan kararla 31 Mart 2022’ye kadar atanan 15 avcının 200’er tilki öldüreceği belirtildi. Karar Fransa’daki çevre örgütleri tarafından tepki çekti.
NTV'nin Fransız Le Parisien gazetesine dayandırdığı haberinde, ülkenin kuzeyinde yer alan Oise şehrinde valiliğin on beş avcıyı 'Av teğmeni' olarak atadığı ve her birinin yaklaşık 7 ay içerisinde 200’er tilki öldüreceğini yazdı.
Gazete, 31 Mart 2022'ye kadar vali tarafından atanan 15 avcının şehrin 15 mahallesinde 200’er tilkiyi öldürmesine izin verildiğini bildirdi.
Ülkenin en önemli derneklerinden olan Canlı ve Yabani Türleri Koruma Derneği (AVES Fransa), Oise valiliğinin kararını şiddetle kınadığını açıkladı.
Daha önce 23 Temmuz’da bin 370 tilkinin vurulması kararı alan Oise valiliğinin kararı için mücadele eden AVES Fransa, kararın iptalini sağlamıştı.
Haberde, Valiliğin daha önce 8 mahallede bin 370 tilkinin vurulması için kararı aldığı, bunun iptali üzerine, şimdi de 15 mahallede 3 bin tilkinin vurulması için karar aldığı vurgulandı.

'Amacımız nüfuslarını düzenlemek'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oise Avcıları Federasyonu başkanı Guy Harlé, "Tilkiler yırtıcı değildir ancak çok hızlı çoğalıyorlar” derken, “Her şey dengeyle ilgili. Amacımız onları ortadan kaldırmak değil, nüfuslarını düzenlemek” diye konuştu.
Oise il genel meclisine sunulan kararı mahkemenin 23 Ağustos’a kadar görüşeceği ve bu tarihten itibaren avcıların faaliyete geçeceği aktarıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AVES başkanı Christophe Coret, "Bütün emirler yasa dışı" derken, kararı mahkemeye taşıyacaklarını, “İstişarenin sonunda Amiens İdare Mahkemesi'ne gideceğiz" ifadeleriyle bildirdi.
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