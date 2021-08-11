https://tr.sputniknews.com/20210811/gamaleya-merkezinden-filipinlerde-sputnik-lightin-kullanimi-icin-basvuru-1047909338.html
Gamaleya Merkezi'nden Filipinler'de Sputnik Light’ın kullanımı için başvuru
Gamaleya Merkezi'nden Filipinler'de Sputnik Light’ın kullanımı için başvuru
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Sputnik V'nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Filipinler'de kullanımı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:38+0300
2021-08-11T00:38+0300
2021-08-11T00:38+0300
dünya
rusya
filipinler
koronavirüs aşısı
gamaleya araştırma merkezi
sputnik light
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Manila Times gazetesinin aktardığına göre, dünyanın ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, tek doz halinde uygulanan Sputnik Light aşısının Filipinler'de kullanımı için başvuruda bulundu. Gazeteye konuşan Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Genel Müdürü Eric Domingo, "Sputnik Light aşısı için yapılan acil kullanım başvurusu şu anda ilgili uzmanlarımız tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.FDA uzmanlarından oluşan komisyonun Rusya'nın başvurusunu üç hafta içinde değerlendirmesi bekleniyor. Sputnik Light, onay alması halinde Filipinler'de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat ve Jannsen'den sonra onaylanan sekizinci aşı olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210805/rdif-sputnik-lightin-diger-asilarla-kombinasyonu-basarili-oldu-1045162320.html
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rusya, filipinler, koronavirüs aşısı, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light
Gamaleya Merkezi'nden Filipinler'de Sputnik Light’ın kullanımı için başvuru
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Sputnik V'nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Filipinler'de kullanımı için başvuruda bulunduğu bildirildi.
Manila Times gazetesinin aktardığına göre, dünyanın ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Sputnik V
’yi geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, tek doz halinde uygulanan Sputnik Light
aşısının Filipinler
'de kullanımı için başvuruda bulundu.
Gazeteye konuşan Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Genel Müdürü Eric Domingo, "Sputnik Light aşısı için yapılan acil kullanım başvurusu şu anda ilgili uzmanlarımız tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.
FDA uzmanlarından oluşan komisyonun Rusya'nın başvurusunu üç hafta içinde değerlendirmesi bekleniyor. Sputnik Light, onay alması halinde Filipinler'de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat ve Jannsen'den sonra onaylanan sekizinci aşı olacak.