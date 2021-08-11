https://tr.sputniknews.com/20210811/gamaleya-merkezinden-filipinlerde-sputnik-lightin-kullanimi-icin-basvuru-1047909338.html

Gamaleya Merkezi'nden Filipinler'de Sputnik Light’ın kullanımı için başvuru

Gamaleya Merkezi'nden Filipinler'de Sputnik Light’ın kullanımı için başvuru

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Sputnik V'nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Filipinler'de kullanımı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:38+0300

2021-08-11T00:38+0300

2021-08-11T00:38+0300

dünya

rusya

filipinler

koronavirüs aşısı

gamaleya araştırma merkezi

sputnik light

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Manila Times gazetesinin aktardığına göre, dünyanın ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, tek doz halinde uygulanan Sputnik Light aşısının Filipinler'de kullanımı için başvuruda bulundu. Gazeteye konuşan Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Genel Müdürü Eric Domingo, "Sputnik Light aşısı için yapılan acil kullanım başvurusu şu anda ilgili uzmanlarımız tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.FDA uzmanlarından oluşan komisyonun Rusya'nın başvurusunu üç hafta içinde değerlendirmesi bekleniyor. Sputnik Light, onay alması halinde Filipinler'de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat ve Jannsen'den sonra onaylanan sekizinci aşı olacak.

https://tr.sputniknews.com/20210805/rdif-sputnik-lightin-diger-asilarla-kombinasyonu-basarili-oldu-1045162320.html

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rusya, filipinler, koronavirüs aşısı, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light