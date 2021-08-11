https://tr.sputniknews.com/20210811/guney-korede-kovid-19-salginin-basindan-bu-yana-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi--1047918681.html

Güney Kore'de, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Güney Kore'de, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Günlük vaka sayısının ilk kez 2 bin eşiğini aştığı Güney Kore'de vakalar temmuz başından bu yana artıyor. En yüksek düzeyde sosyal mesafe tedbirleri... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T11:05+0300

2021-08-11T11:05+0300

2021-08-11T11:08+0300

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Güney Kore, koronavirüs salgınında son 24 saatte bugüne dek görülen en fazla günlük vaka tespit edildi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saatte 2 bin 223 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü açıkladı. Günlük vaka sayısı, ilk vakanın tespit edildiği 20 Ocak 2020'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Toplam vaka sayısının 216 bin 206'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 135'e çıktı. Günlük vaka sayısının ilk kez 2 bin eşiğini aştığı ülkede, vakalar temmuz başından bu yana artıyor. Günlük vaka sayıları yılın ilk yarısı boyunca 300 ila 600 arasında seyrederken ilk kez 7 Temmuz'da 1000'i aştı, ardından sosyal mesafe tedbirlerinin düzeyinin arttırılmasına rağmen ay boyunca dört basamaklı rakamlarda kaldı. Vakaların büyük bölümünün görüldüğü başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 5 haftadır en yüksek düzeydeki sosyal mesafe tedbirleri olan 4. seviye tedbirler, ülkenin geri kalanında ise 3 haftadır 3. seviye tedbirler uygulanıyor. 'Yarı-karantina' olarak adlandırılan 4. seviye tedbirler saat 18.00'den sonra ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplanmaları yasaklarken, restoran ve kafelerin saat 22.00'den sonra kapılarını kapatmasını öngörüyor. Vakalardaki tırmanışta, Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Son haftada varyantlardan kaynaklanan 2 bin 641 vakanın yüzde 97'sinin Delta varyantı olduğu tespit edildi. Öte yandan ülkede aşılama, doz temininde sıkıntı yaşanması nedeniyle yavaş ilerliyor. Ülkede bugüne dek 21.6 milyon kişi birinci doz aşılarını yaptırdı. Bu, 51.3 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 42,1'ine karşılık geliyor. İki doz aşı olanların sayısı ise 15.7 milyonda kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20210805/guney-kore-ilk-bese-girmek-icin-yarisiyor-kovid-19-asi-uretimi-icin-19-milyar-dolarlik-yatirim-1045165981.html

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