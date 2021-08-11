https://tr.sputniknews.com/20210811/hollywooddaki-banyo-tartismalarina-kristen-bellde-katildi-cocuklarimi-koktuklarinda-yikiyorum-1047924366.html

Hollywood'daki banyo tartışmalarına Kristen Bell de katıldı: Çocuklarımı koktuklarında yıkıyorum

Hollywood'daki banyo tartışmalarına Kristen Bell de katıldı: Çocuklarımı koktuklarında yıkıyorum

Hollywood'daki banyo yapmama tartışmaları devam ederken ABD'li oyuncu Kristen Bell ve eşi Dax Shepperd de çocuklarını yalnızca 'kokmaya başladıklarında'... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:20+0300

2021-08-11T13:20+0300

2021-08-11T13:46+0300

hollywood

banyo

duş

kristen bell

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Son haftalarda Hollywood ünlüleri, banyo yapma sıklıklarına ilişkin yaptıkları açıklamalarla gündemde. Tartışmaya son olarak 'The Good Place' dizisiyle tanınan oyuncu Kristen Bell ve eşi Dax Shepperd de katıldı. Bell, Daily Blast Live'e verdiği röportajda, 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını yalnızca 'kokmaya başladıkları zaman' yıkadığını söyledi. 'Aynı suyu kullanarak israftan kaçınıyoruz'Bunun bir çevre duyarlılığı olduğunu belirten Bell, "Tonlarca suyumuz yok. Duş aldığımda kızları da yanıma alıyorum ve böylece aynı suyu kullanarak israftan kaçınıyoruz" dedi. Bell, çocukları büyüdükçe onları yıkama sıklığını azalttığını söyleyerek, "Bir zamanlar onları uyutmak için bu gerekliydi anca daha sonra ayağımızı gazdan çektik" diye konuştu. ABD'li oyuncu, "Koku almaya başladığınızda, biyolojimiz vücudumuzu temizlememiz gerektiğini söylüyor demektir" dedi. Shepperd: Sadece koktuğumda yıkanıyorumBell'in eşi oyuncu Shepperd ise, "Kristen hijyene benden daha çok dikkat ediyor. Genelde makyaj yaptığı için geceleri çıkarmak zorunda. Bense sadece koktuğumda yıkanıyorum" ifadelerini kullandı. Geçen günlerde Oyuncu Ashton Kutcher da çocuklarını yalnızca 'gözle görülür şekilde kirli olduklarında' yıkadıklarını açıklamıştı. ​Aktör Jake Gyllenhaal da geçen hafta Vanity Fair dergisine verdiği röportajda banyo yapmayı giderek daha gereksiz bulduğunu söylemişti. Gyllenhaa, bu fikrine dayanak olarak da banyo yapmamamın cilt için yararlı olduğuna dair araştırmaları göstermişti.

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hollywood, banyo, duş, kristen bell