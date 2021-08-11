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Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı
Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı
Muhaliflere karşı siyasi baskının giderek arttığı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde faaliyet gösteren en büyük öğretmen sendikası dün itibarıyla faaliyetine son... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-11T12:23+0300
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hong kong
sendika
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Hong Kong'daki en büyük öğretmen sendikası 'The Professional Teachers Union'ın kapatılmasına ilişkin karar, Çin devlet medyasının sendikayı yok edilmesi gereken 'kötü huylu tümör' olarak tanımlamasının ardından geldi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Ne yazık ki son yıllarda sosyal ve siyasi ortamda meydana gelen değişiklikler bizi ileriye dönük düşünmeye zorladı, bazı yeni gelişmeler bizi muazzam baskı altına soktu" ifadesine yer verildi. Yaklaşık 95 bin üyesi bulunan sendikanın yeni üyeler almayı durduracağı ve varlıklarını elden çıkaracağı kaydedildi. Geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Hong Kong yönetimi muhalif medya ve kuruluşları hedef almaya devam ediyor.
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çin, hong kong, sendika

Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı

12:18 11.08.2021 (güncellendi: 12:23 11.08.2021)
© REUTERS / TYRONE SIUHong Kong öğretmenler sendikası
Hong Kong öğretmenler sendikası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / TYRONE SIU
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Muhaliflere karşı siyasi baskının giderek arttığı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde faaliyet gösteren en büyük öğretmen sendikası dün itibarıyla faaliyetine son verdi.
Hong Kong'daki en büyük öğretmen sendikası 'The Professional Teachers Union'ın kapatılmasına ilişkin karar, Çin devlet medyasının sendikayı yok edilmesi gereken 'kötü huylu tümör' olarak tanımlamasının ardından geldi.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Ne yazık ki son yıllarda sosyal ve siyasi ortamda meydana gelen değişiklikler bizi ileriye dönük düşünmeye zorladı, bazı yeni gelişmeler bizi muazzam baskı altına soktu" ifadesine yer verildi.
Yaklaşık 95 bin üyesi bulunan sendikanın yeni üyeler almayı durduracağı ve varlıklarını elden çıkaracağı kaydedildi.
Geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Hong Kong yönetimi muhalif medya ve kuruluşları hedef almaya devam ediyor.
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