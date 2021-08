https://tr.sputniknews.com/20210811/icisleri-bakanligindan-sel-bolgelerindeki-vatandaslara-guvenli-bolgeleri-terk-etmeme-cagrisi-1047945869.html

İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgelerindeki vatandaşlara 'güvenli bölgeleri terk etmeme' çağrısı

İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgelerindeki vatandaşlara 'güvenli bölgeleri terk etmeme' çağrısı

11.08.2021

2021-08-11T19:39+0300

2021-08-11T19:39+0300

2021-08-11T20:19+0300

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.Kastamonu'da sağanak su baskınlarına yol açKumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldıBartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı.AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi, vatandaşlarla sohbet etti.Evinde mahsur kalan Ali Karapınar, gazetecilere, gece saat 02.00'den beri yağmur yağdığını belirterek, şiddetli yağış nedeniyle selin evlerine doğru geldiğini anlattı.Sultan Karapınar da gece saatlerinden beri mağdur olduklarını aktardı.Yaşar Karapınar ise çok korktuklarını ifade ederek, "Korkulmayacak iş değil ki. Bağıra bağıra sesim soluğum kesildi" dedi. Kurtarılan aile üyeleri ekiplere teşekkür etti.13 yaralı hastaneye kaldırıldıYağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 2 yaralı, AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Aynı yolun Bahçecik mevkisinde de çöken köprü nedeniyle iki araç kanala devrildi.Araçlarda bulunan 11 yaralı, kurtarılmalarının ardından Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Sel sularına kapılan yaşlı kadın aranıyorUlus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde de sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, yaşlı bir kadın sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.Arife Ünal'ı (85) arama çalışmasına jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katılıyor.Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi.Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, "Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık." diye konuştu.Bölge havadan görüntülendiAzdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde de sağanağın ardından sel oluştu.Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.Öte yandan sel ve heyelanın yol açtığı hasar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşandı.Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor.Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyorKastamonu Valisi Çakır'dan vatandaşlara uyarıSel bölgesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların dün akşam Abana ve Buzkurt ilçelerinde su basmalarına neden olduğunu söyledi.Gece boyu yağan yağmur nedeniyle Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirten Çakır, "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.Sinop'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri su bastıSinop'ta da kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.Bir evin yıkılma anı kameraya yansıdıSinop'ta Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı ise kameraya yansıdı.Görüntülerde, yağışın ardından oluşan sel ve evin yıkılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca bölgedeki başka bir evin çatısında bulunan bir vatandaş görülüyor.Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu, dereler taştıKent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.Kuvvetli sağanak nedeniyle Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü çöktü.Çöken köprü nedeniyle Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köylere ulaşım Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü üzerinden sağlanıyor.İlçe genelinde ise küçük çaplı su baskınlarına neden olan sağanak bazı grup ve köy yollarında hasar oluşturdu.Safranbolu ilçesinde Bulak Mencilis Mağarası girişindeki derenin taşması sebebiyle ziyaretçi girişi yasaklandı.Safranbolu ilçesindeki bir restoranın içinden geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşan dere yüzünden restorandaki masa ve sandalyeler suya teslim oldu.Restoran işletmecisi Alaatttin Dizdar, gazetecilere, kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıklarını ifade etti.Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesinde de bazı iş yerlerini su bastı.AFAD'dan açıklamaÖte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalan bazı vatandaşlar için 2 hava aracının görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel, bir araç, bir bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 10 personel, 2 araç personelin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.Bunlara ek olarak, Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 botun da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir" bilgisi verildi.Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, bölgedeki çalışmalara, karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı bildirildi.Açıklamada, Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanla ilgili de bilgi verildi.Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmalarının Bartın AFAD'dan 3 ekip, 6 personel ile devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmalara destek vermek için, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, bir araç, bir bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve bir arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığından ise sualtı arama ekibinin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığından 12 personel, 4 ambulans ile ilçe itfaiye ekiplerinin de olay bölgesinde görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde, yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.AFAD, Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu sel ve heyelanın meydana geldiği Ulus ilçesine bağlı 12 köye elektrik verilemediğini bildirdi.Sinop ve Kastamonu için Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildiMilli Savunma Bakanlığı'Dnın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma görevine devam ettiği belirtildi.Helikopterlerin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiği aktarıldı.Türk Kızılayı sel bölgelerine uzman ekip gönderdiTürk Kızılay da Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek oluyor.Sel ve su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yürüten Türk Kızılay, afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler aracılığıyla mağdur olan vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu.Yardım çalışmaları kapsamında, Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Azdavay ilçelerine ikramlık malzeme ve gıda kolisi gönderildi. Ayrıca, bölgeye içme suyu ve kumanya da sevk edildi.Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'daki sellerden etkilenenlerle ilgili bilgi verdi.Koca, Twitter hesabından, "Dün gece Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Sinop Ayancık Devlet Hastanesinin tahliye edildiğini, 4'ü yoğun bakım hastası 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildiğini bildirdi.Kayıp ve yaralının olmadığı Sinop'ta 27 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının görevlendirildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:"Karabük Bahçecik mevkisindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişi etkilendi. 8'i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun."Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladıSinop-Ayancık kara yolunda heyelan nedeniyle kayan viyadükleri inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra burada ilçeye ulaşımın sağlandığı yolun açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yine bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.İlçeye 5 noktada bağlantının kesildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Bakan Karaismailoğlu, bütün ekiplerin ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bir an önce yolları açma çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.Bölgeden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, hem havadan helikopterlerle hem de karadan yolları açarak ilçeye ulaşma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

