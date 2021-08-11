https://tr.sputniknews.com/20210811/is-dunyasi-bunu-tartisiyor-asi-olmayan-personel-isten-cikarilabilir-mi-1047916077.html

İş dünyasında yeni tartışma: Aşı olmayan personel işten çıkarılabilir mi?

İş dünyasında yeni tartışma: Aşı olmayan personel işten çıkarılabilir mi?

Delta varyantının tüm dünyada baskın hale gelmesi üzerine birçok şirket, aşı olmayan çalışanlarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Türkiye’de de bazı firmalar aşı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T09:28+0300

2021-08-11T09:28+0300

2021-08-11T09:34+0300

koronavirüs

anayasa

aşı

iş

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Yeni tip koronavirüsün Delta varyantı dünyayı kasıp kavuruyor. Virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşılar da salgından çıkışın tek yolu olarak gösteriliyor.Dünya genelinde Kovid-19 karşı 4 milyar 480 milyon doz aşı uygulanmış olsa da hâlâ aşı olmayı reddedenler bulunuyor. Salgının başlangıcından bu yana evden çalışma yöntemini benimseyen dünya devi şirketler aşılamayla birlikte sonbaharda ofise dönmeyi planlıyordu. Ancak vaka sayısının tekrar artışa geçmesi üzerine bazı şirketler de aşı olamayan çalışanlarıyla ilgili “zorlayıcı” yeni kararlar aldı.Facebook, Google’ın da aralarında bulunduğu dev şirketler, çalışanlarını aşı olma yönünde telkin ederken ABD merkezli medya şirketi CNN International konuyu bir adım öteye götürdü ve Kovid-19 aşısı yaptırmayan 3 çalışanının işine son verdi. Ardından ABD’nin havayolu şirketi United Airlines ise çalışanlarına aşı yapmayı zorunlu kıldı.Avrupa Birliği’ne üye birçok ülke ise protestolara rağmen “aşı kartını” yürürlüğe soktu ve yaptırmayanların hayatını daha da zorlaştıracak yasakları konuşmaya başladı.Türkiye’de henüz “aşı zorunluluğu” getirilmese de bazı kurumlar ve işletmeler aşılarını yaptırmayan vatandaşların kapalı alanlara girişlerini kısıtlayacağını duyurdu. Ancak Saran Holding dün bir açıklama yaptı ve bünyesinde çalışan personele 15 Eylül’e kadar aşı yaptırmaları için süre verdi. Holding, bu süreye kadar aşı yaptırmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını duyurdu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı. Milliyet gazetesinden Meltem Günay'ın haberinde aşının zorunlu hale getirilip getirilemeyeceğini ve işten çıkarılma nedeni olup olmayacağını hukukçular yanıtladı.İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 3. doz aşısını olduğunu vurgulayarak şunları dedi:İşverenin evden çalışanlar için aşı zorunluluğu getiremeyeceğini söyleyen Durakoğlu, “Evden çalışma zorunluluğunu ancak işveren getirebilir. Aşı olmaya da zorlanamaz. İşveren işçiyi evden çalıştırırken de ‘Sen aşı olmadın, o yüzden evden çalış’ da diyemez. Aşıyı da gerekçe gösteremez” dedi.Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Şirin de aşı uygulamalarının Anayasa’daki özel yaşama saygı hakkının bir parçası olduğunu vurguladı. “Bu hak mutlak değildir ve meşru amaçlarla ölçülü müdahaleler gerçekleşebilir” diyen Şirin, devamında da şunları dedi: TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Milliyet gazetesi Yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, bir kişi “Aşı olmadı” diyerek işten çıkarılsa mahkemenin o kişiyi işe iade edeceğini ve tazminata hükmedeceğini söyledi:

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anayasa, aşı, iş, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı