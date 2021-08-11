https://tr.sputniknews.com/20210811/ispanyada-kacan-bogayi-durdurmak-icin-aracla-carparak-oldurduler-1047944543.html

İspanya'da kaçan boğayı durdurmak için araçla çarparak öldürdüler

İspanya'da kaçan boğayı durdurmak için araçla çarparak öldürdüler

İspanya'da 'boğa kesme yarışması' esnasında kaçan boğayı durdurabilmek için araçla çarparak ölümüne sebep oldular. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:59+0300

2021-08-11T18:59+0300

2021-08-11T18:59+0300

yaşam

ispanya

boğa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103492/05/1034920569_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0f4818657926efea73d6237fe039c08a.jpg

İspanya’nın Guadalajara eyaletinde yer alan Brihuega şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen 'boğa kesme yarışması' sırasında bir boğa kaçtı. İki kişiyi yaralayarak yarışmanın düzenlendiği alandan çıkan boğa, şehrin sokaklarında koşmaya başladı. Yarışmaya katılan bazı kişiler ise araçları ile boğayı yakalamaya çalıştı. Saatler süren kovalamacanın sonunda kaçan boğayı durdurmak için araçla çarpan şahıslar, ağır yaralanan boğanın ölümüne neden oldu.Boğaya aracın çarptığı an ise bölge sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hayvan koruma dernekleri olaya tepki gösterdi. Yetkililer, tepkilerin ardından harekete geçerek, araç sürücüsünün kimliğinin tespit edildiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağını aktardı.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, boğa