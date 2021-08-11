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https://tr.sputniknews.com/20210811/istanbul-barosu-avukata-saldiran-kisinin-hakim-agabeyi-karakolu-basip-teror-estirdi-1047909118.html
İstanbul Barosu: Avukata saldıran kişinin hakim ağabeyi, karakolu basıp terör estirdi
İstanbul Barosu: Avukata saldıran kişinin hakim ağabeyi, karakolu basıp terör estirdi
İstanbul Barosu, avukat Mazlum Arslan'a haciz işlemi sırasında saldıran kişinin ağır ceza hakimi olan ağabeyinin, korumasıyla birlikte karakolu basarak... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:28+0300
2021-08-11T00:28+0300
türkiye
istanbul barosu
karakol
hakim
avukat
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İstanbul Barosu, Kocaeli ve İstanbul'da iki avukatın haciz işlemi için gittikleri yerlerde saldırıya uğradıklarını duyurdu. Baro açıklamasında avukat Mazlum Arslan'a saldıran kişinin hakim olan ağabeyinin korumasıyla karakolu basarak kardeşini çıkarmaya çalıştığını açıkladı.İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Henüz bundan 4 ay önce meslektaşımız Ersin ASLAN Gebze’de haciz mahallinde uğradığı silahlı saldırı sonunda şehit olmuştu. 09.08.2021 günü önce Kocaeli Barosu’na kayıtlı Av. Muhammed Ensar DUZCAN’a haciz mahallinde saldırıldığını öğrendik. Bu olayın şokunu atlatamadan İstanbul Beylikdüzü’nde haciz işlemi sırasında genç meslektaşımız Av. Mazlum ARSLAN’a da yine haciz mahallinde saldırıldığı bilgisi merkezimize ulaştı.Kocaeli’deki olayda Av. Muhammed Ensar DUZCAN’a saldıran saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bütün meslektaşlarımızın ortak görüşü hakim ve savcıların özellikle bu tarz olaylarda bizleri meslektaş olarak görmedikleri ve ne yazık ki bu tip saldırıları VAKA-I ADİYE’den saydıkları yönündeydi.Dün Meslektaşımız Av. Mazlum ARSLAN’a karşı gerçekleştirilen haksız, hukuksuz ve hadsiz saldırı maalesef çok daha vahim bir durumu ortaya çıkarmıştır.'Adeta terör estirdi'Saldırgan Yusuf ALTINTAŞ’ın ifadesinin alınacağı karakol Bakırköy Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi hakimi olarak fiilen görev yapan ağabeyi MEHMET ALTINTAŞ ve devletin bu şahsın hakim olduğu zannıyla can güvenliğini sağlaması için verdiği KORUMASI tarafından basılmış, bu şahıs hakim kimliğini kullanarak saldırının faili kardeşi Yusuf ALTINTAŞ’ı gözaltında tutulduğu karakoldan çıkarmaya çalışmış, adeta karakolda terör estirmiştir.Bağımsız ve tarafsız yargının tarihin tozlu sayfaları arasına gömüldüğü 09.08.2021 günü İstanbul Barosu ve meslektaşlarımız tarafından asla unutulmayacaktır. Varlık sebebi adalet dağıtmak olan bir hakim alenen bir şüpheliyi karakoldan kaçırmaya çalışmıştır. Biz de biliyoruz ki bu zihniyetten adalet beklemek abesle iştigaldir.'Şüpheli savcı karşısına çıkarılacak'İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak olayı haber alır almaz mümkün olan en kısa sürede meslektaşımıza gerekli mesleki ve hukuki desteği verdik. Sözde hakimin mesleğini tehdit ve tahakküm aracı olarak kullanmasının önüne geçmek için de gerek Bakırköy gerekse Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk ve sözde hakimin karakoldan uzaklaştırılmasını sağladık. Şüpheli mevcutlu olarak sabah savcı karşısına çıkartılacak.İstanbul Barosu ve İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak hem saldırganın hak ettiği cezayı almasını sağlamak hem de sözde hakim Mehmet ALTINTAŞ’ın cübbesini astırmak için ne gerekiyorsa yapacağımızı ve süreci sonuna kadar yakından takip edeceğimizi tüm kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza duyururuz."
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istanbul barosu, karakol, hakim, avukat

İstanbul Barosu: Avukata saldıran kişinin hakim ağabeyi, karakolu basıp terör estirdi

00:28 11.08.2021
© AATemsili hakim
Temsili hakim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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İstanbul Barosu, avukat Mazlum Arslan'a haciz işlemi sırasında saldıran kişinin ağır ceza hakimi olan ağabeyinin, korumasıyla birlikte karakolu basarak kardeşini çıkarmaya çalıştığını duyurdu.
İstanbul Barosu, Kocaeli ve İstanbul'da iki avukatın haciz işlemi için gittikleri yerlerde saldırıya uğradıklarını duyurdu. Baro açıklamasında avukat Mazlum Arslan'a saldıran kişinin hakim olan ağabeyinin korumasıyla karakolu basarak kardeşini çıkarmaya çalıştığını açıkladı.
İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Henüz bundan 4 ay önce meslektaşımız Ersin ASLAN Gebze’de haciz mahallinde uğradığı silahlı saldırı sonunda şehit olmuştu. 09.08.2021 günü önce Kocaeli Barosu’na kayıtlı Av. Muhammed Ensar DUZCAN’a haciz mahallinde saldırıldığını öğrendik. Bu olayın şokunu atlatamadan İstanbul Beylikdüzü’nde haciz işlemi sırasında genç meslektaşımız Av. Mazlum ARSLAN’a da yine haciz mahallinde saldırıldığı bilgisi merkezimize ulaştı.
Kocaeli’deki olayda Av. Muhammed Ensar DUZCAN’a saldıran saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bütün meslektaşlarımızın ortak görüşü hakim ve savcıların özellikle bu tarz olaylarda bizleri meslektaş olarak görmedikleri ve ne yazık ki bu tip saldırıları VAKA-I ADİYE’den saydıkları yönündeydi.
Dün Meslektaşımız Av. Mazlum ARSLAN’a karşı gerçekleştirilen haksız, hukuksuz ve hadsiz saldırı maalesef çok daha vahim bir durumu ortaya çıkarmıştır.

'Adeta terör estirdi'

Saldırgan Yusuf ALTINTAŞ’ın ifadesinin alınacağı karakol Bakırköy Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi hakimi olarak fiilen görev yapan ağabeyi MEHMET ALTINTAŞ ve devletin bu şahsın hakim olduğu zannıyla can güvenliğini sağlaması için verdiği KORUMASI tarafından basılmış, bu şahıs hakim kimliğini kullanarak saldırının faili kardeşi Yusuf ALTINTAŞ’ı gözaltında tutulduğu karakoldan çıkarmaya çalışmış, adeta karakolda terör estirmiştir.
Bağımsız ve tarafsız yargının tarihin tozlu sayfaları arasına gömüldüğü 09.08.2021 günü İstanbul Barosu ve meslektaşlarımız tarafından asla unutulmayacaktır. Varlık sebebi adalet dağıtmak olan bir hakim alenen bir şüpheliyi karakoldan kaçırmaya çalışmıştır. Biz de biliyoruz ki bu zihniyetten adalet beklemek abesle iştigaldir.

'Şüpheli savcı karşısına çıkarılacak'

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak olayı haber alır almaz mümkün olan en kısa sürede meslektaşımıza gerekli mesleki ve hukuki desteği verdik. Sözde hakimin mesleğini tehdit ve tahakküm aracı olarak kullanmasının önüne geçmek için de gerek Bakırköy gerekse Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk ve sözde hakimin karakoldan uzaklaştırılmasını sağladık. Şüpheli mevcutlu olarak sabah savcı karşısına çıkartılacak.
İstanbul Barosu ve İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak hem saldırganın hak ettiği cezayı almasını sağlamak hem de sözde hakim Mehmet ALTINTAŞ’ın cübbesini astırmak için ne gerekiyorsa yapacağımızı ve süreci sonuna kadar yakından takip edeceğimizi tüm kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza duyururuz."
111011
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