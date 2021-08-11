https://tr.sputniknews.com/20210811/iyi-partili-ciray-secime-dogru-aksenere-provokasyonlar-artabilir-1047921184.html

İYİ Partili Çıray: Seçime doğru Akşener’e provokasyonlar artabilir

İYİ Partili Çıray: Seçime doğru Akşener’e provokasyonlar artabilir

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin genel başkanı Meral Akşener'e yönelik Sivas'taki saldırı girişimini yorumlarken "Seçime kadar bu... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T11:58+0300

2021-08-11T11:58+0300

2021-08-11T11:58+0300

seçim

meral akşener

aytun çıray

saldırı girişimi

iyi parti

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İYİ Partili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik saldırı girişimi hakkında açıklamada bulundu. Bu saldırıları bir provokasyon olarak değerlendiren Çıray, "Bunu bütün Anadolu halkına yaymamak lazım. Anadolu halkı misafirperverdir. Bu belli ki bir provokasyon" dedi.Çıray, bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize'deki saldırı girişiminden sonra sarf ettiği "Durun bakalım daha ne olacak" sözlerini hatırlattı. Çıray şunları söyledi:"Yandaş medyanın orada olması, bu şahsın çıkıp bunları söylemesi ve bilinen sloganları tekrarlaması, bunun açık bir provokasyon olduğunun bir göstergesi. Biliyorsunuz Rize provokasyonundan sonra Türkiye'de hepimizin güvenliğini sağlamakla görevli Sayın Erdoğan 'Durun bakalım daha ne olacak' demişti. Seçime kadar bu provokasyonların şu ya da bu şekilde artarak devam etme tehlikesini görüyorum. Bütün iyi niyetimle yöneticileri yine de uyarıyorum. Türkiye'yi barış içerisinde seçimlere götürmeliyiz."

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seçim, meral akşener, aytun çıray, saldırı girişimi, iyi parti