https://tr.sputniknews.com/20210811/kadin-cinayetleri-icin-daha-once-cagri-yapan-ulviye-avag-istanbulda-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1047944677.html
Kadın cinayetleri için daha önce çağrı yapan Ulviye Avağ, İstanbul'da eski eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayetleri için daha önce çağrı yapan Ulviye Avağ, İstanbul'da eski eşi tarafından öldürüldü
Sultangazi'de Ulviye Avağ, ormanda eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Avağ'ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl 'Kadın Cinayetlerini... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:01+0300
2021-08-11T19:01+0300
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Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda Ulviye Avağ ile eski eşi Mehmet D. ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan araştırmalar sonucunda cansız bedenin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi.Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Çınar, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.Kadın cinayetleri için çağrı yapmıştıÖte yandan, Ulviye Avağ'ın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında 'Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve' notunu yayınladığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210727/malatyada-kadin-cinayeti-telefonu-acmayan-esini-bicaklayarak-oldurdu-1045071531.html
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istanbul, türkiye, kadın cinayeti, sultangazi, gazi, kadın cinayetleri, ulviye avağ
Kadın cinayetleri için daha önce çağrı yapan Ulviye Avağ, İstanbul'da eski eşi tarafından öldürüldü
Sultangazi'de Ulviye Avağ, ormanda eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Avağ'ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl 'Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve' notunu yayımladığı görüldü.
Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda Ulviye Avağ ile eski eşi Mehmet D. ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan araştırmalar sonucunda cansız bedenin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi.
Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Çınar, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.
Kadın cinayetleri için çağrı yapmıştı
Öte yandan, Ulviye Avağ'ın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında 'Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve' notunu yayınladığı görüldü.