https://tr.sputniknews.com/20210811/kaliforniyada-ogretmenlere-ve-okul-calisanlarina-asi-veya-haftalik-test-zorunlulugu-geliyor-1047952270.html
Kaliforniya'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
Kaliforniya'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yeni eğitim dönemi başında tüm öğretmenlerin ve okul personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırması zorunlu hale... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T23:48+0300
2021-08-11T23:48+0300
2021-08-11T23:48+0300
dünya
abd
kaliforniya
okul
öğretmen
gavin newsom
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya'nın, ülkedeki tüm öğretmenlerin ve okul personelinin aşılanmasını, aksi takdirde haftalık Kovid-19 testine tabi tutulmasını zorunlu kılan ilk eyalet olacağını duyurdu.San Fransisco bölgesinde eğitim sezonunu açan bir ilköğretim okulunu ziyaret eden Newsom, "Bu kararın, okullarımızı açık tutmanın ve benim gibi ebeveynlerin küçük çocukları için duyduğu en büyük endişeyi gidermenin sürdürülebilir bir yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.ABD'nin diğer eyaletlerinde olduğu gibi son haftalarda Kaliforniya'da da virüsün Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarında büyük artış görülürken çocukların bu varyanttan önceki türlere göre çok daha fazla etkilendiği bildirildi.Kaliforniya eyalet yönetimi geçen haftalarda, eyalet genelinde tüm sağlık çalışanlarının işe alımlarda tam olarak aşılanmış olmalarını ön şart olarak belirlemiş, diğer tüm eyalet memurlarından ise aşılanmalarını veya haftalık test yaptırmalarını istemişti.Kaliforniya, 4 milyon 76 bini aşkın Kovid-19 vakasıyla ABD'de ilk sırada bulunurken virüse bağlı 64 bin 853 can kaybı ile de tüm eyaletlerin önünde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210811/abdde-sosyal-medya-sirketleri-kovid-19-konusunda-yanlis-bilgi-yayan-hesaplari-kapatiyor-1047941520.html
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abd, kaliforniya, okul, öğretmen, gavin newsom, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu
Kaliforniya'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yeni eğitim dönemi başında tüm öğretmenlerin ve okul personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırması zorunlu hale getirilecek.
Kaliforniya
Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya'nın, ülkedeki tüm öğretmenlerin ve okul personelinin aşılanmasını, aksi takdirde haftalık Kovid-19
testine tabi tutulmasını zorunlu kılan ilk eyalet olacağını duyurdu.
San Fransisco bölgesinde eğitim sezonunu açan bir ilköğretim okulunu ziyaret eden Newsom, "Bu kararın, okullarımızı açık tutmanın ve benim gibi ebeveynlerin küçük çocukları için duyduğu en büyük endişeyi gidermenin sürdürülebilir bir yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.
ABD'nin diğer eyaletlerinde olduğu gibi son haftalarda Kaliforniya'da da virüsün Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarında büyük artış görülürken çocukların bu varyanttan önceki türlere göre çok daha fazla etkilendiği bildirildi.
Kaliforniya eyalet yönetimi geçen haftalarda, eyalet genelinde tüm sağlık çalışanlarının işe alımlarda tam olarak aşılanmış olmalarını ön şart olarak belirlemiş, diğer tüm eyalet memurlarından ise aşılanmalarını veya haftalık test yaptırmalarını istemişti.
Kaliforniya, 4 milyon 76 bini aşkın Kovid-19 vakasıyla ABD'de ilk sırada bulunurken virüse bağlı 64 bin 853 can kaybı ile de tüm eyaletlerin önünde yer alıyor.