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Kamu işçisinin zammı belli oldu
Kamu işçisinin zammı belli oldu
Kamu işçilerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük ücretli çalışan grubundaki... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:05+0300
2021-08-11T15:22+0300
işçi
zam
kamu
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
ekonomi
vedat bilgin
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Kamuda çalışan 700 bin işçinin ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesiyle ilgili detayları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. En düşük ücret grubundaki kamu işçilerinin ücretlerinde de 500 TL'lik iyileştirme yapıldı.Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir" dedi.Sendikalar en düşük 4 bin 800 TL istemiştiTürk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu. Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti.
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işçi, zam, kamu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ekonomi, vedat bilgin

Kamu işçisinin zammı belli oldu

15:05 11.08.2021 (güncellendi: 15:22 11.08.2021)
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Hesap makinesi para TL - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Kamu işçilerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük ücretli çalışan grubundaki kamu işçilerine 500 TL'lik iyileştirme yapıldı.
Kamuda çalışan 700 bin işçinin ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.
Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesiyle ilgili detayları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. En düşük ücret grubundaki kamu işçilerinin ücretlerinde de 500 TL'lik iyileştirme yapıldı.
Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir" dedi.

Sendikalar en düşük 4 bin 800 TL istemişti

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.
Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti.
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