https://tr.sputniknews.com/20210811/kamuda-toplu-is-sozlesmesi-gorusmeleri-sonuclandi-1047923088.html

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T12:46+0300

2021-08-11T12:46+0300

2021-08-11T12:48+0300

türkiye

zam

kamu

çalışan

vedat bilgin

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Habertürk'ün aktardığına göre kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacağı belirtildi.Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti

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zam, kamu, çalışan, vedat bilgin