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Kazaların ardından 43 ilin geçiş noktasında otobüs denetimi
Kazaların ardından 43 ilin geçiş noktasında otobüs denetimi
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde takograf, emniyet kemeri ve HES kodu... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T06:27+0300
2021-08-11T06:27+0300
türkiye
kırıkkale
kaza
otobüs
denetim
otobüs kazası
hes
takograf
hes kodu
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Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de de otobüsler tek tek durduruldu. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimleri yapıldı.Kemer takmayanlar ikaz edildiBölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gece yarısı yapılan denetimde; takograf cihazları incelenerek, şoförlerin yolculuk süreleri kontrol edildi. Yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kemerini takmayanlarda ikaz edildi. Kontrollerin ardından şoförler, mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı. Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında da yolcuların HES kodu kontrolleri de gerçekleştirildi.‘Yorgunluktan kaza oluyor’İstanbul'dan Kars'a yolcu taşıyan otobüs şoförü Ramazan Günçe "Yorgunluktan kaza oluyor. Biz dinlene dinlene gidiyoruz, yatıyoruz. Biz Kars’a gittiğimiz zaman yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız hiç dinlenmeden gittiği için kazalar oluyor. Bu kazaların olmaması için şoförün dinlenmesi lazım. Mola vereceğiz şimdi yedek şoför geçecek" dedi.
türkiye
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kırıkkale, kaza, otobüs, denetim, otobüs kazası, hes, takograf, hes kodu

Kazaların ardından 43 ilin geçiş noktasında otobüs denetimi

06:27 11.08.2021
© İHAotobüs denetimi
otobüs denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimi yapıldı.
Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de de otobüsler tek tek durduruldu. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimleri yapıldı.

Kemer takmayanlar ikaz edildi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gece yarısı yapılan denetimde; takograf cihazları incelenerek, şoförlerin yolculuk süreleri kontrol edildi. Yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kemerini takmayanlarda ikaz edildi. Kontrollerin ardından şoförler, mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı. Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında da yolcuların HES kodu kontrolleri de gerçekleştirildi.

‘Yorgunluktan kaza oluyor’

İstanbul'dan Kars'a yolcu taşıyan otobüs şoförü Ramazan Günçe "Yorgunluktan kaza oluyor. Biz dinlene dinlene gidiyoruz, yatıyoruz. Biz Kars’a gittiğimiz zaman yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız hiç dinlenmeden gittiği için kazalar oluyor. Bu kazaların olmaması için şoförün dinlenmesi lazım. Mola vereceğiz şimdi yedek şoför geçecek" dedi.
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