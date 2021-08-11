https://tr.sputniknews.com/20210811/kilicdaroglu-gazeteci-fisildamasi-ile-soylesi-de-gordu-ulke-sayende-1047951943.html

Kılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun

Kılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" dedi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T23:22+0300

2021-08-11T23:22+0300

2021-08-11T23:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

prompter

canlı yayın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyadan "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, prompter, canlı yayın