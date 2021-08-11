Kılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyadan "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyadan "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende...