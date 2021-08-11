Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210811/kilicdaroglu-gazeteci-fisildamasi-ile-soylesi-de-gordu-ulke-sayende-1047951943.html
Kılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun
Kılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" dedi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T23:22+0300
2021-08-11T23:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
prompter
canlı yayın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695569_0:77:1200:752_1920x0_80_0_0_dedeb098ea52285850df7c4d3a80fac2.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyadan "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695569_48:0:1152:828_1920x0_80_0_0_fad7323df1135ee84d7222a4511b12d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, prompter, canlı yayın

Kılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun

23:22 11.08.2021 (güncellendi: 23:38 11.08.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyadan "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" ifadelerini kullandı.
551000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:00'ABD, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatabilir'
DünArtvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
DünABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden hamilelere aşı tavsiyesi
DünKaliforniya'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
DünBucak yangınında 53 ev boşaltıldı
DünUganda, olimpiyat madalyası getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
DünKılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun
DünABD bütçesi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar açık verdi
DünMoldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim
DünFatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır
DünVictor Nelsson, resmen Galatasaray'da
DünFilipinler'de Kovid-19 aşısı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde
DünBeyaz Saray'dan Afganistan yönetimine 'Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması' çağrısı
DünABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
DünSel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
DünPutin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
DünTunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
DünFilipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DünABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
DünYunanistan Parlamentosu’nun Rodop milletvekili İlhan Ahmet: Bizde yardım istememek tuhaf karşılanır