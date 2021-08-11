https://tr.sputniknews.com/20210811/kirimda-tuzdan-arindirma-tesisi-ve-rezervuarlar-insa-edilecek-1047912393.html

Kırım'da tuzdan arındırma tesisi ve rezervuarlar inşa edilecek

Kırım'da tuzdan arındırma tesisi ve rezervuarlar inşa edilecek

Kırım'da Aluşta ve Simferopol bölgelerinin ihtiyacı için 8 ve 15 milyon metreküp hacme sahip yeni rezervuarlar ve Yalta için deniz suyu arıtma tesisi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T03:55+0300

2021-08-11T03:55+0300

2021-08-11T03:55+0300

dünya

kırım

sergey aksenov

simferopol

aluşta

su arıtma tesisi

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Kırım lideri Sergey Aksenov, Aluşta ve Simferopol şehirlerinin ihtiyacı için 8 ve 15 milyon metreküp hacme sahip yeni rezervuarlar ile Yalta için deniz suyu arıtma tesisi inşa edileceğini söyledi.Aksenov, "Teknik kararları Azak Denizi'nin altındaki suyun kalitesine bağlı olarak alacağız. Yalta'da başka su kaynağı bulunmadığından tuzdan arındırma tesisi kuracağız. Bununla ilgili şu anda bir fizibilite çalışması yürütülüyor" dedi.Temmuz ayı sonunda Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Yarımadası'nın ihtiyaçları için Azak Denizi'nin altındaki kaynaklardan ilk parti tatlı suyun çıkarıldığını, suyun kalitesine ilişkin verilerin eylül ayı sonlarına doğru hazır olacağını açıklamıştı.Daha önce bölgeye, her biri günde 40 bin metreküp su kapasitesine sahip tuzdan arındırma tesisleri inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak daha sonra Husnullin, yarımadanın su rezervlerini önemli ölçüde dolduran yoğun yaz yağışları nedeniyle, bu pahalı projenin yedek bir seçenek olarak bekletileceğini belirtmişti.

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kırım, sergey aksenov, simferopol, aluşta, su arıtma tesisi