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Kommersant: Kuzey Star, Rus işveren için iki buzkıran geminin inşaatını üstlendi
Kommersant: Kuzey Star, Rus işveren için iki buzkıran geminin inşaatını üstlendi
Rus Kommersant gazetesi, İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi’nin Rus devlet şirketi Rosmorport için toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T04:27+0300
2021-08-11T04:28+0300
savunma
rusya
türkiye
kuzey denizi
buzkıran gemisi
kuzey star tersanesi
rosmorport
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Kommersant’ta yayınlanan yazıya göre Türk tersaneleri, buzkıran gemi ihalelerinde Rus rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Kuzey Denizi Rotası için bir kurtarma buzkıranının inşası için devlet sözleşmesinin Türkiye'ye gitmesinin ardından şimdi de Kuzey Star Tersanesi, Rus devlet şirketi Rosmorport için toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar TL) olan iki adet çift yakıtlı buzkıran gemi inşa edecek.Kontratı resmi olarak, ihale kapsamında tek başvuruyu yapan Rosmorport'a bağlı Onejsk Gemi Yapım ve Onarım Tesisi kazandı. Çalışmaları alt yüklenici olarak yürütecek olan Kuzey Star Tersanesi ise şu anda aynı usulle Rosmorport için Ust-Luga-Baltiysk hattı için çift yakıtlı feribotların inşasına devam ediyor, ayrıca Rusya Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’dan nükleer buzkıran denizaltıları ve gemilerinin havuzlaması, tamiri ve bakımları için kullanılacak yüzer liman projesinin yapımını üstlenmiş bulunuyor.Sektörden üç kaynağın Kommersant’a verdiği bilgiye göre toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar TL) olan iki adet çift yakıtlı buzkıran geminin inşası Kuzey Star Tersanesi tarafından üstlenildi. İlgili sözleşmenin daha geçen hafta imzalandığını aktaran kaynaklar, ihalenin resmi olarak Onejsk Gemi Yapım ve Onarım Tesisi tarafından kazanıldığını, Türk şirketin ise işleri alt yüklenicilik esaslarına uygun üstlendiğini belirtti.Rosmorport’tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Projeye yakın bir kaynağın söylediği üzere her iki buzkıran, tamamen Türkiye’deki tersanede inşa edilecek, buna göre lider buzkıran, Temmuz 2024’te tamamlanarak eylülde teslim edilecek, ikinci buzkıran ise Ekim 2024’te tamamlanıp, aralık aylarında teslim edilecek.Buzkıranlar yıl boyunca Baltık Denizi, Beyaz Deniz ve Barents Denizi’nin yanı sıra Pasifik havzasında, yaz-sonbahar döneminde ise Kuzey Buz Okyanusu’nun denizlerinde ve nehir ağızlarında faaliyet gösterecek. Uzunluğu 95.6 m, genişliği 22.5 m, su çekimi 8 m olan Icebreaker 7 sınıfı buzkıranlar en az 16 Knot hız geliştiriyor olacak.Ana yüklenicinin yurtdışında dahi alt yüklenicileri seçme hakkının olduğunu belirten kaynaklar, Onejsk Fabrikası’nın siparişi yerine getirecek kapasitesi olmadığını belirtti.Türk tersaneleri, düşük fiyatları sayesinde Rus işverenlerin arasında popüler hale geldiTürk tersaneler, balıkçı gemileri ve kuru yük gemileri için verilen ticari siparişlerin yanı sıra devlet şirketlerinden de yoğun sipariş alıyor. Kuzey Star, haziran ayında Rosatom bünyesindeki Atomflot şirketi ile nükleer buzkıran denizaltıları ve gemilerinin havuzlaması, tamiri ve bakımları için kullanılacak yüzer liman projesinin inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzalamıştı. 65 milyon dolarlık anlaşma ile projenin 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. 220 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde tasarlanan yüzer liman, yaklaşık 30 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak.PortNews’ten Nadejda Malışeva, Kuzey Star’ın önceden likit gazla çalışan feribotların yapımında deneyimli olduğunu belirterek, böylelikle buzkıran siparişinin bir anlamda seri hale geldiğini vurguladı. Malışeva ayrıca Rusya Birleşik Gemi Yapım Şirketi bünyesindeki tersanelerin teslim sürelerini sıklıkla geciktirebildiğini, Türk tersanesinin süreleri geciktirme olasılığın ise düşük olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20210608/rus-atomflot-ile-istanbul-merkezli-kuzey-star-tersanesi-nukleer-buzkiranlar-icin-yuzer-liman-1044686352.html
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rusya, türkiye, kuzey denizi, buzkıran gemisi, kuzey star tersanesi, rosmorport

Kommersant: Kuzey Star, Rus işveren için iki buzkıran geminin inşaatını üstlendi

04:27 11.08.2021 (güncellendi: 04:28 11.08.2021)
© Sputnik / Александр АстафьевRus nükleer buzkıran gemisi
Rus nükleer buzkıran gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Rus Kommersant gazetesi, İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi’nin Rus devlet şirketi Rosmorport için toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar TL) olan iki adet çift yakıtlı buzkıran gemi inşa edeceğini yazdı.
Kommersant’ta yayınlanan yazıya göre Türk tersaneleri, buzkıran gemi ihalelerinde Rus rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Kuzey Denizi Rotası için bir kurtarma buzkıranının inşası için devlet sözleşmesinin Türkiye'ye gitmesinin ardından şimdi de Kuzey Star Tersanesi, Rus devlet şirketi Rosmorport için toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar TL) olan iki adet çift yakıtlı buzkıran gemi inşa edecek.
Kontratı resmi olarak, ihale kapsamında tek başvuruyu yapan Rosmorport'a bağlı Onejsk Gemi Yapım ve Onarım Tesisi kazandı. Çalışmaları alt yüklenici olarak yürütecek olan Kuzey Star Tersanesi ise şu anda aynı usulle Rosmorport için Ust-Luga-Baltiysk hattı için çift yakıtlı feribotların inşasına devam ediyor, ayrıca Rusya Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’dan nükleer buzkıran denizaltıları ve gemilerinin havuzlaması, tamiri ve bakımları için kullanılacak yüzer liman projesinin yapımını üstlenmiş bulunuyor.
Sektörden üç kaynağın Kommersant’a verdiği bilgiye göre toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (yaklaşık 2.2 milyar TL) olan iki adet çift yakıtlı buzkıran geminin inşası Kuzey Star Tersanesi tarafından üstlenildi. İlgili sözleşmenin daha geçen hafta imzalandığını aktaran kaynaklar, ihalenin resmi olarak Onejsk Gemi Yapım ve Onarım Tesisi tarafından kazanıldığını, Türk şirketin ise işleri alt yüklenicilik esaslarına uygun üstlendiğini belirtti.
Atomflot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2021
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Rosmorport’tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Projeye yakın bir kaynağın söylediği üzere her iki buzkıran, tamamen Türkiye’deki tersanede inşa edilecek, buna göre lider buzkıran, Temmuz 2024’te tamamlanarak eylülde teslim edilecek, ikinci buzkıran ise Ekim 2024’te tamamlanıp, aralık aylarında teslim edilecek.
Buzkıranlar yıl boyunca Baltık Denizi, Beyaz Deniz ve Barents Denizi’nin yanı sıra Pasifik havzasında, yaz-sonbahar döneminde ise Kuzey Buz Okyanusu’nun denizlerinde ve nehir ağızlarında faaliyet gösterecek. Uzunluğu 95.6 m, genişliği 22.5 m, su çekimi 8 m olan Icebreaker 7 sınıfı buzkıranlar en az 16 Knot hız geliştiriyor olacak.
Ana yüklenicinin yurtdışında dahi alt yüklenicileri seçme hakkının olduğunu belirten kaynaklar, Onejsk Fabrikası’nın siparişi yerine getirecek kapasitesi olmadığını belirtti.

Türk tersaneleri, düşük fiyatları sayesinde Rus işverenlerin arasında popüler hale geldi

Türk tersaneler, balıkçı gemileri ve kuru yük gemileri için verilen ticari siparişlerin yanı sıra devlet şirketlerinden de yoğun sipariş alıyor. Kuzey Star, haziran ayında Rosatom bünyesindeki Atomflot şirketi ile nükleer buzkıran denizaltıları ve gemilerinin havuzlaması, tamiri ve bakımları için kullanılacak yüzer liman projesinin inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzalamıştı. 65 milyon dolarlık anlaşma ile projenin 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. 220 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde tasarlanan yüzer liman, yaklaşık 30 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak.
PortNews’ten Nadejda Malışeva, Kuzey Star’ın önceden likit gazla çalışan feribotların yapımında deneyimli olduğunu belirterek, böylelikle buzkıran siparişinin bir anlamda seri hale geldiğini vurguladı. Malışeva ayrıca Rusya Birleşik Gemi Yapım Şirketi bünyesindeki tersanelerin teslim sürelerini sıklıkla geciktirebildiğini, Türk tersanesinin süreleri geciktirme olasılığın ise düşük olduğunun altını çizdi.
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