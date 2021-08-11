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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T09:29+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
pandemi
sağlık bakanı
koronavirüs
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, pandemi, sağlık bakanı, koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

09:29 11.08.2021
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
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