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https://tr.sputniknews.com/20210811/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplanacak-1047916285.html
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T09:29+0300
2021-08-11T09:29+0300
2021-08-11T09:29+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
pandemi
sağlık bakanı
koronavirüs
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, fahrettin koca, pandemi, sağlık bakanı, koronavirüs
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs
Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans
yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de
YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.