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Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye erine 'online' kız istedi
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
© AA
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınıyla 10 gündür mücadele eden Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi ve ailesinin yerine canlı yayına katılarak isteme merasimini gerçekleştirdi.
Türkiye'de başlayan orman yangınlarının ardından pek çok farklı ilden itfaiye ekipleri desteğe gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye eri Emre Çivi ve ailesi adına yayına katılıp 'kız istedi'.
Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi, o anlara ait görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın ellerinden öperim.
Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın @mansuryavas06 Başkanımızın ellerinden öperim. pic.twitter.com/zkM4DxAFPh— Emre Çivi (@EmreCivi) August 10, 2021
Yavaş ise paylaşımı alıntılayarak, "Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım. Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.
Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 10, 2021
Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin😊 https://t.co/xhBXmZVMt6