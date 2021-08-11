https://tr.sputniknews.com/20210811/mansur-yavas-orman-yanginlarina-mudahale-eden-itfaiye-erine-online-kiz-istedi-1047915044.html

Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye erine 'online' kız istedi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınıyla 10 gündür mücadele eden Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi ve ailesinin yerine canlı yayına katılarak isteme... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T08:16+0300

2021-08-11T08:16+0300

2021-08-11T08:16+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

orman yangını

kız

mansur yavaş

orman

kız isteme

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Türkiye'de başlayan orman yangınlarının ardından pek çok farklı ilden itfaiye ekipleri desteğe gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye eri Emre Çivi ve ailesi adına yayına katılıp 'kız istedi'.Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi, o anlara ait görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Yavaş ise paylaşımı alıntılayarak, "Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım. Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.

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