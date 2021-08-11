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Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevreleri için bugün ve yarın aşırı yağış uyarısında bulundu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T08:23+0300
2021-08-11T08:23+0300
2021-08-11T08:25+0300
türkiye
ntv
yağmur
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
heyelan
meteoroloji
su baskını
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Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kastamonu Abana’da 122, Bozkurt’ta 118, İnebolu’da 113, Küre’de 112, Sinop’ta 111, Erfelek’te 86, Türkeli’nde 70, Gerze’de 58 kg/m2 yağış meydana geldi.Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, bugünün ilk saatlerinden yarın gece yarısına kadar öngörülen yağışların Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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ntv, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, heyelan, meteoroloji, su baskını
Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı
08:23 11.08.2021 (güncellendi: 08:25 11.08.2021)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevreleri için bugün ve yarın aşırı yağış uyarısında bulundu.
Kastamonu
’nun kuzeyi ile Sinop
çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor
.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kastamonu Abana’da 122, Bozkurt’ta 118, İnebolu’da 113, Küre’de 112, Sinop’ta 111, Erfelek’te 86, Türkeli’nde 70, Gerze’de 58 kg/m2 yağış meydana geldi.
Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, bugünün ilk saatlerinden yarın gece yarısına kadar öngörülen yağışların Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.