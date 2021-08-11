https://tr.sputniknews.com/20210811/meteorolojiden-2-il-icin-asiri-yagis-uyarisi-1047915215.html

Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 il için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevreleri için bugün ve yarın aşırı yağış uyarısında bulundu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ntv

yağmur

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

heyelan

meteoroloji

su baskını

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Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kastamonu Abana’da 122, Bozkurt’ta 118, İnebolu’da 113, Küre’de 112, Sinop’ta 111, Erfelek’te 86, Türkeli’nde 70, Gerze’de 58 kg/m2 yağış meydana geldi.Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, bugünün ilk saatlerinden yarın gece yarısına kadar öngörülen yağışların Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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ntv, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, heyelan, meteoroloji, su baskını