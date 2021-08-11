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Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya ile diyaloğu güçlendirme amacıyla ikili temasları etkinleştirme niyetinde olduğunu ifade etti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T23:02+0300
2021-08-11T23:02+0300
dünya
rusya
moldova
dmitriy kozak
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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Moldova’ya iş ziyaretinde bulunan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile bir görüşme gerçekleşti. Vatandaşlarımızın çıkarları için pragmatik, yapıcı bir diyaloga bağlılığımızı yeniden teyit ettik" ifadelerini kullandı.Moldova ile Rusya’nın geniş ikili gündeme ve karşılıklı çıkar arz eden birçok konuya sahip olduklarını dile getiren Sandu, bu konuların bugünkü görüşmede ele alındığını belirterek, "Bu konuları ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam etmeye hazırız, buna ikili temasların etkinleştirilmesi de dahil" dedi.Rusya’nın da iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkileri etkinleştirmeye hazır olduğunu dile getiren Moldova lideri, "Bunun, iki ülke arasında diyalogun güçlenmesine yardımcı olacağını umuyorum" yorumunu yaptı.Bugün Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak Moldova’nın başkenti Kişinev’e gelerek Cumhurbaşkanı Sandu, Dışişleri Bakanı Nikolae Popescu, İçişleri Bakanı Anna Revenko ve diğer yetkililerle görüşmüştü.Kozak, Başbakan Natalya Gavrilitsa liderliğindeki yeni hükümet göreve başladıktan sonra Moldova’ya gelen ilk üst düzey misafir ve Maya Sandu’nun cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Moldova’ya giden ilk Rusya temsilcisi oldu.
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rusya, moldova, dmitriy kozak, maya sandu

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim

23:02 11.08.2021
© AP PhotoMoldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AP Photo
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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya ile diyaloğu güçlendirme amacıyla ikili temasları etkinleştirme niyetinde olduğunu ifade etti.
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Moldova’ya iş ziyaretinde bulunan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile bir görüşme gerçekleşti. Vatandaşlarımızın çıkarları için pragmatik, yapıcı bir diyaloga bağlılığımızı yeniden teyit ettik" ifadelerini kullandı.
Moldova ile Rusya’nın geniş ikili gündeme ve karşılıklı çıkar arz eden birçok konuya sahip olduklarını dile getiren Sandu, bu konuların bugünkü görüşmede ele alındığını belirterek, "Bu konuları ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam etmeye hazırız, buna ikili temasların etkinleştirilmesi de dahil" dedi.
Rusya’nın da iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkileri etkinleştirmeye hazır olduğunu dile getiren Moldova lideri, "Bunun, iki ülke arasında diyalogun güçlenmesine yardımcı olacağını umuyorum" yorumunu yaptı.
Bugün Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak Moldova’nın başkenti Kişinev’e gelerek Cumhurbaşkanı Sandu, Dışişleri Bakanı Nikolae Popescu, İçişleri Bakanı Anna Revenko ve diğer yetkililerle görüşmüştü.
Kozak, Başbakan Natalya Gavrilitsa liderliğindeki yeni hükümet göreve başladıktan sonra Moldova’ya gelen ilk üst düzey misafir ve Maya Sandu’nun cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Moldova’ya giden ilk Rusya temsilcisi oldu.
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