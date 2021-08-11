https://tr.sputniknews.com/20210811/moldova-cumhurbaskani-sandu-rusya-ile-karsilikli-temaslari-etkinlestirme-niyetindeyim-1047951093.html

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya ile diyaloğu güçlendirme amacıyla ikili temasları etkinleştirme niyetinde olduğunu ifade etti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T23:02+0300

2021-08-11T23:02+0300

2021-08-11T23:02+0300

dünya

rusya

moldova

dmitriy kozak

maya sandu

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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Moldova’ya iş ziyaretinde bulunan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile bir görüşme gerçekleşti. Vatandaşlarımızın çıkarları için pragmatik, yapıcı bir diyaloga bağlılığımızı yeniden teyit ettik" ifadelerini kullandı.Moldova ile Rusya’nın geniş ikili gündeme ve karşılıklı çıkar arz eden birçok konuya sahip olduklarını dile getiren Sandu, bu konuların bugünkü görüşmede ele alındığını belirterek, "Bu konuları ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam etmeye hazırız, buna ikili temasların etkinleştirilmesi de dahil" dedi.Rusya’nın da iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkileri etkinleştirmeye hazır olduğunu dile getiren Moldova lideri, "Bunun, iki ülke arasında diyalogun güçlenmesine yardımcı olacağını umuyorum" yorumunu yaptı.Bugün Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak Moldova’nın başkenti Kişinev’e gelerek Cumhurbaşkanı Sandu, Dışişleri Bakanı Nikolae Popescu, İçişleri Bakanı Anna Revenko ve diğer yetkililerle görüşmüştü.Kozak, Başbakan Natalya Gavrilitsa liderliğindeki yeni hükümet göreve başladıktan sonra Moldova’ya gelen ilk üst düzey misafir ve Maya Sandu’nun cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Moldova’ya giden ilk Rusya temsilcisi oldu.

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rusya, moldova, dmitriy kozak, maya sandu