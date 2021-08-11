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Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
hdp
muş
terör
soruşturma
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HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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hdp, muş, terör, soruşturma, belma nergiz

Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı

12:32 11.08.2021 (güncellendi: 12:34 11.08.2021)
© DHAMuş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© DHA
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Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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