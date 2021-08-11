https://tr.sputniknews.com/20210811/nagehan-alci-kabinede-okullar-kapali-kalsin-diye-diye-ziya-selcuku-pes-ettirenler-utansin-1047917081.html

Nagehan Alçı: Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın

Nagehan Alçı: Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüs döneminde okulları açık tutmak için çabaladığını söyledi. Alçı, "Ancak... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T09:51+0300

2021-08-11T09:51+0300

2021-08-11T10:01+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

kabine

nagehan alçı

ziya selçuk

koronavirüs

uzaktan eğitim

bilim kurulu

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Artık bu işin 'hibrit’i, 'uzaktan’ı yok, okulları tam açmazsak çocuklarımızı kaybedeceğiz' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılmasını değerlendirdi. Alçı, Selçuk için 'kıymetli ve idealist bir eğitimci' değerlendirmesinde bulunarak "Bakan olması bence bu ülke için önemli bir şanstı. Ziya Bey dünyanın belli başlı tüm ülkelerindeki eğitim sistemlerinin içeriğini avucunun içi gibi bilen bir insandı" dedi."Bir ülke ismi söylerdiniz ve pat diye o ülkenin ilk, orta ve lise eğitim sistemini anlatırdı size uzun uzun. Türk eğitim sistemiyle ilgili de özgün fikirleri vardı" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:"Çok zor bir döneme denk geldi Selçuk. Yakından biliyorum ki çok mücadele etti. Eğitimin öncelik sırasında ilk 5’e bile giremediği Türkiye’de kabinede, siyasette okulları açık tutmak için çabaladı. Ancak başaramadı. Ve en sonunda pes etti. Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın…Otelleri, eğlence yerlerini, düğünleri, nişanları, kına gecelerini açık tutmak için okulları feda edenlerin ve bürokratik oligarşinin zaferidir Selçuk’un istifası… Yerine gelen Prof. Dr. Mahmut Özer’e başarılar diliyorum. Şahsen tanımıyorum ama deneyimli ve kıymetli bir isim olduğunu biliyorum.'Okullar konusunda bu ülkeye hiç güvenim kalmadı'Ancak Özer’in rahat çalışabilmesi için Selçuk’a pes ettiren şartların ortadan kalkmış olması gerekir… Kalktı mı? Hiç sanmıyorum. Şimdilik vakit var diye olumlu, güzel açıklamalar yapılıyor ancak benim okullar konusunda bu ülkeye hiç güvenim kalmadı. Aylardır tam açılma yaşadık, yaşıyoruz fakat acaba bu serbestliği okullar konusunda gösterebilecek miyiz?"Okurlarının kendisine "Amma paranoyak oldun Nagehan, yeni Bakan da açıklama yaptı, takvimi söyledi, yüz yüze eğitime dönmeyi istediği belirtti, daha ne istiyorsun?" diyebileceğini belirten Alçı, "Siz bakmayın son günlerdeki ‘okullar açılacak’ havasına. Henüz net bir plan ortaya konmuş değil" diye yazdı.'Benden duymuş olmayın'Alçı, edindiği bir kulis bilgisini "Benden duymuş olmayın, Bilim Kurulunda '12 yaş üzeri aşılanmadan açmayalım'dan tutun, 'vakaları 5000’e düşürmeden açmayalım'a kadar çeşitli tezler yine dolaşıyor" diye aktardı.

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türkiye, milli eğitim bakanlığı, kabine, nagehan alçı, ziya selçuk, koronavirüs, uzaktan eğitim, bilim kurulu