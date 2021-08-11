https://tr.sputniknews.com/20210811/nasa-kuresel-isinma-nedeniyle-deniz-seviyeleri-senaryolarini-acikladi-turkiye-nasil-etkilenecek-1047925298.html

NASA, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyeleri senaryolarını açıkladı: Türkiye nasıl etkilenecek?

NASA, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyeleri senaryolarını açıkladı: Türkiye nasıl etkilenecek?

NASA, küresel ısınmanın denizlere etkilerini gösteren yeni bir etkileşimli araç yayımladı. Dünyadaki denizlerin iyiden kötüye sıralanan altı senaryo altında... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:45+0300

2021-08-11T13:45+0300

2021-08-11T13:45+0300

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), küresel ısınma nedeniyle dünyadaki deniz seviyelerinin nasıl etkileneceğine dair yeni bir etkileşimli araç geliştirdiğini duyurdu. Geliştirdiği etkileşimli araç ile önümüzdeki yıllarda dünyanın herhangi bir yerindeki deniz seviyesinin yükselme seviyesini görsellerle anlatan NASA, iyiden kötüye sıralanan altı senaryo ile 2020 ila 2150 yılları arasında deniz seviyelerinin ne kadar yükseleceğini gösteriyor. NTV'nin haberine göre Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) altıncı değerlendirme raporunun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından duyurulan etkileşimli araçta 1995-2014 yılları arasındaki deniz seviyeleri baz alınırken, büyük ölçüde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan salınımdaki insan etkisinin atmosferi, okyanusu ve toprağı “kesinlikle” ısıttığı ifade edildi. Dünyadaki bütün denizlerin gelecek yıllardaki seviyelerini yayımlayan NASA’nın etkileşimli aracında Türkiye’nin turizm şehri Antalya da yer alıyor. Antalya’nın paylaşılan en iyi ve en kötü senaryo içerisinde bile 9 yıl içerisinde deniz seviyesinin 13 ila 14 santimetre yükseleceğini aktaran NASA, bunun 2050 yılında 22 ila 30 santimetre aralığında olacağını belirtti. Küresel iklim tahminleri ölçüsünde 2100 yılında Antalya deniz seviyesinin en iyi senaryoda 44, en kötü senaryoda 90 santimetre yükseleceğini bildiren NASA verileri, bunun 2150 yılında en iyi senaryoda 65 santimetreyi, en kötü senaryoda ise 2 metre 8 santimetreyi bulabileceğini bildirdi. Yayımlanan etkileşimli araç ile birlikte okyanusların salınan sera gazlarından gelen aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini belirlendiğinin altı çizilirken deniz seviyelerinin 1970'ten bu yana giderek daha hızlı bir şekilde yükseldiği aktarıldı. Son 100 yılda deniz seviyesinin geçtiğimiz üç bin yıl içerisinde en fazla yükselen dönem olduğunun altı çizilen araştırmada küresel ortalama deniz seviyesinin, son on yılda yılda yaklaşık dört milimetre yükseldiğinin altı çizildi.

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